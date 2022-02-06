В Подмосковье пропал бывший заместитель министра юстиции РФ Ялунин

Бывший заместитель министра юстиции России Владимир Ялунин пропал в Подмосковье. Как сообщает ТАСС, мужчина решил покататься на квадроцикле и исчез.

В ходе поисковой операции недалеко от церкви в селе Козино спасателям удалось найти следы транспортного средства.

"В месте, где заканчиваются следы (10 метров от берега), наблюдается разлом льда, площадь которого соответствует предполагаемым размерам квадроцикла", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области.

Ялунин пропал поздно вечером 5 февраля. Информация об этом поступила в МЧС в 0:15.