За сутки в России госпитализировали 12 749 человек с COVID-19

За последние сутки в России госпитализировали 12 749 человек с COVID-19, что на 29,3% меньше по сравнению с 5 февраля. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Всего в России за последние сутки выявили 180 071 случай заражения коронавирусной инфекцией. Полностью выздоровели 59 583 человека.

Распределение по субъектам Санкт-Петербург - 21 448

Москва - 18 856

Московская область - 10 443

Челябинская область - 5 354

Воронежская область - 4 891

Пермский край - 4 505

Красноярский край - 4 131

Свердловская область - 4 125

Нижегородская область - 4 124

Ханты-Мансийский АО - 4 044

Самарская область - 3 954

Республика Саха (Якутия) - 3 798

Ростовская область - 3 492

Алтайский край - 3 460

Архангельская область - 3 444

Тюменская область - 2 903

Краснодарский край - 2 836

Новосибирская область - 2 743

Иркутская область - 2 657

Ямало-Ненецкий автономный округ - 2 474

Тульская область - 2 466

Омская область - 2 187

Оренбургская область - 2 140

Ленинградская область - 2 097

Республика Башкортостан - 1 994

Вологодская область - 1 704

Ставропольский край - 1 663

Владимирская область - 1 658

Республика Бурятия - 1 627

Саратовская область - 1 621

Брянская область - 1 608

Калининградская область - 1 604

Удмуртская Республика - 1 601

Тверская область - 1 519

Республика Коми - 1 483

Волгоградская область - 1 473

Кемеровская область - 1 405

Калужская область - 1 399

Кировская область - 1 358

Хабаровский край - 1 321

Приморский край - 1 311

Рязанская область - 1 281

Ульяновская область - 1 245

Курганская область - 1 203

Республика Хакасия - 1 202

Республика Татарстан - 1 201

Пензенская область - 1 186

Мурманская область - 1 156

Ярославская область - 1 058

Чувашская Республика - 1 043

Орловская область - 1 007

Забайкальский край - 1 003

Тамбовская область - 1 003

Томская область - 980

Белгородская область - 976

Смоленская область - 960

Республика Крым - 949

Липецкая область - 910

Республика Дагестан - 890

Республика Карелия - 884

Амурская область - 837

Костромская область - 823

Астраханская область - 773

Курская область - 759

Новгородская область - 727

Республика Тыва - 572

Республика Мордовия - 531

Чеченская Республика - 529

Республика Марий Эл - 520

Севастополь - 506

Республика Адыгея - 505

Ивановская область - 445

Сахалинская область - 440

Республика Калмыкия - 434

Псковская область - 419

Кабардино-Балкарская Республика - 392

Карачаево-Черкесская Республика - 359

Республика Ингушетия - 358

Камчатский край - 312

Республика Северная Осетия - Алания - 212

Республика Алтай - 186

Магаданская область - 157

Ненецкий автономный округ - 111

Чукотский автономный округ - 70

Еврейская автономная область - 36 Всего на сегодняшний день в России выявлено 12 810 118 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 335 414 летальных исходов, выздоровел 10 569 271 человек.