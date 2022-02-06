За сутки в России госпитализировали 12 749 человек с COVID-19

За последние сутки в России госпитализировали 12 749 человек с COVID-19, что на 29,3% меньше по сравнению с 5 февраля. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Всего в России за последние сутки выявили 180 071 случай заражения коронавирусной инфекцией. Полностью выздоровели 59 583 человека.
Распределение по субъектам
- Санкт-Петербург - 21 448
- Москва - 18 856
- Московская область - 10 443
- Челябинская область - 5 354
- Воронежская область - 4 891
- Пермский край - 4 505
- Красноярский край - 4 131
- Свердловская область - 4 125
- Нижегородская область - 4 124
- Ханты-Мансийский АО - 4 044
- Самарская область - 3 954
- Республика Саха (Якутия) - 3 798
- Ростовская область - 3 492
- Алтайский край - 3 460
- Архангельская область - 3 444
- Тюменская область - 2 903
- Краснодарский край - 2 836
- Новосибирская область - 2 743
- Иркутская область - 2 657
- Ямало-Ненецкий автономный округ - 2 474
- Тульская область - 2 466
- Омская область - 2 187
- Оренбургская область - 2 140
- Ленинградская область - 2 097
- Республика Башкортостан - 1 994
- Вологодская область - 1 704
- Ставропольский край - 1 663
- Владимирская область - 1 658
- Республика Бурятия - 1 627
- Саратовская область - 1 621
- Брянская область - 1 608
- Калининградская область - 1 604
- Удмуртская Республика - 1 601
- Тверская область - 1 519
- Республика Коми - 1 483
- Волгоградская область - 1 473
- Кемеровская область - 1 405
- Калужская область - 1 399
- Кировская область - 1 358
- Хабаровский край - 1 321
- Приморский край - 1 311
- Рязанская область - 1 281
- Ульяновская область - 1 245
- Курганская область - 1 203
- Республика Хакасия - 1 202
- Республика Татарстан - 1 201
- Пензенская область - 1 186
- Мурманская область - 1 156
- Ярославская область - 1 058
- Чувашская Республика - 1 043
- Орловская область - 1 007
- Забайкальский край - 1 003
- Тамбовская область - 1 003
- Томская область - 980
- Белгородская область - 976
- Смоленская область - 960
- Республика Крым - 949
- Липецкая область - 910
- Республика Дагестан - 890
- Республика Карелия - 884
- Амурская область - 837
- Костромская область - 823
- Астраханская область - 773
- Курская область - 759
- Новгородская область - 727
- Республика Тыва - 572
- Республика Мордовия - 531
- Чеченская Республика - 529
- Республика Марий Эл - 520
- Севастополь - 506
- Республика Адыгея - 505
- Ивановская область - 445
- Сахалинская область - 440
- Республика Калмыкия - 434
- Псковская область - 419
- Кабардино-Балкарская Республика - 392
- Карачаево-Черкесская Республика - 359
- Республика Ингушетия - 358
- Камчатский край - 312
- Республика Северная Осетия - Алания - 212
- Республика Алтай - 186
- Магаданская область - 157
- Ненецкий автономный округ - 111
- Чукотский автономный округ - 70
- Еврейская автономная область - 36
Всего на сегодняшний день в России выявлено 12 810 118 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 335 414 летальных исходов, выздоровел 10 569 271 человек.