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Рубрика: Общество

За сутки в России госпитализировали 12 749 человек с COVID-19

За последние сутки в России госпитализировали 12 749 человек с COVID-19, что на 29,3% меньше по сравнению с 5 февраля. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Всего в России за последние сутки выявили 180 071 случай заражения коронавирусной инфекцией. Полностью выздоровели 59 583 человека.
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Всего на сегодняшний день в России выявлено 12 810 118 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 335 414 летальных исходов, выздоровел 10 569 271 человек.

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