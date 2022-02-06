Законы февраля: снизили налоги и ввели новые правила на парковке

В Башкирии радикально облегчили налоговое бремя для предпринимателей, которые сумели в пандемию сохранить рабочие места и работников. На Сахалине и Курилах повезло некоторым автовладельцам. А в Краснодарском крае установили новые порядки на парковках. Эвакуация станет неминуемой.

Нулевая ставка

В Башкирии ставку единого сельхозналога обнулили на два года. Законодатели не отрицают, что в дальнейшем действие закона могут продлить. Эта льготная норма будет распространяться только на тех, кто сохранил 90 процентов численности своего коллектива к уровню прошлого налогового периода.

Представлявший законопроект депутат Яков Кугубаев отметил, что в период пандемии сельхозпроизводители нуждаются в поддержке. "Ранее, - пояснил парламентарий, - мы поддержали объекты торговли, производства, малый бизнес, предоставив им субсидии и другие формы помощи. Наши крестьянско-фермерские хозяйства и малые сельхозтоваропроизводители также понесли убытки в период борьбы с COVID-19. А учитывая засуху 2021 года, наше сельское хозяйство требует особой заботы со стороны государства".

Электрокарам - льготы

А на Сахалине и Курилах обнулили налог на электромобили. Депутаты Сахалинской областной думы единогласно поддержали эту инициативу губернатора Валерия Лимаренко.

Прежде - с 1 января 2020 года - владельцы электрокаров платили в два раза меньше, чем обладатели машин с бензиновым двигателем. Теперь же поправки в региональный закон "О транспортном налоге" полностью отменяют налог для владельцев автотранспорта с электрическими моторами.

"Выхлопные газы бензиновых авто - один из основных факторов загрязнения воздуха, - отметил Валерий Лимаренко. - Электромобили не только экологически чистые, но и более экономичные для водителей. Поэтому необходимо поддерживать сахалинцев и курильчан, которые выбирают транспорт, не наносящий вред окружающей среде".

В Сахалинской области около 300 таких машин. По мнению председателя думского комитета по бюджету и налогам Натальи Захарчук, новая налоговая льгота будет способствовать повышению интереса населения к автомобилям с электродвигателями. Однако, в связи с предоставлением указанных льгот, местные бюджеты недополучат за три года около 19,8 миллиона рублей. Компенсировать их предполагается за счет дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов.

"Меня, как водителя электромобиля, конечно, изменения в законе радуют. Мало того, что на заправке я экономлю, так сейчас еще на налогах буду экономить", - поделился Сергей Таранов.

Сейчас в островном регионе 75 автозаправок для электротранспорта. Для владельцев электрических зарядных станций тариф на электроэнергию снижен на 30 процентов. Поставлена задача к 2025 году увеличить количество заправочных станций до тысячи единиц.

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максим Жоголев сообщил, что ведутся переговоры с застройщиками жилья, чтобы предусматривать, в том числе, и строительство заправочных станций для электромобилей.

Льгота по уплате транспортного налога для владельцев электрокаров будет действовать с 1 января 2022 года до конца 2025 года.

Второй центр в стране

На Кубани приняли новый закон, разрешающий госорганам эвакуацию неправильно припаркованных машин. Для этого будет создан государственный диспетчерский центр, который будет координировать работу. Таким образом, Кубань стала первым регионом страны (не считая столицы), где забирать транспорт с улиц будет не полиция или частные организации, а подчиняющийся местной администрации специально уполномоченный госорган.

Принятое нововведение стало ответом на полный провал другой местной инициативы - отказ от эвакуации за неправильную парковку. Она начала действовать в Краснодарском крае с ноября 2020 года. Тогда с улиц вдруг исчезли ненавистные эвакуаторы, а вместо них начали курсировать автомобили, оснащенные системой видеофиксации. Государственные номера машин, которые были припаркованы с нарушением правил, снимались на фото и видео, а затем автовладелец получал штраф по почте.

Но на практике все работало не так: водители очень быстро поняли, как можно обмануть систему. На номера припаркованных автомобилей стали приклеивать листик клена, дуба или любого другого дерева - мол, ветром прибило. В результате, стали парковаться по принципу, "как хочу", и некоторые улицы встали в вечную пробку.

Тогда и решили организовать специально уполномоченную госструктуру - диспетчерский центр. Его создадут на базе госучреждения, подведомственного минтрансу Краснодарского края. Структура его работы вырисовывается такая: должностные лица (будут ли это сотрудники ГИБДД не уточняется) составляют протоколы о задержании автомобиля за неправильную парковку и передают этот документ в диспетчерский центр. Он, в свою очередь, приказывает уполномоченным организациям (частным или муниципальным) эвакуировать машину. Тот эвакуатор, который окажется ближе к нарушителю, и забирает автомобиль. Местоположение ближайшего эвакуатора будет определять региональная система мониторинга транспортных средств.

Диспетчерскому центру также дают полномочия информировать жителей о времени и месте задержания авто, о том, на какой временной стоянке он находится, и какая организация занималась эвакуацией.

Стоит отметить, что показатель обеспеченности автомобилями в казачьем граде на середину 2021 года составил 347 штук, являясь самым высоким в России. А вся Кубань с емкостью автопарка в 1,8 миллиона машин, по итогам прошлого года оказалась на третьей строчке после Москвы и Подмосковья.

О других региональных законах читайте в ближайшем номере "Российской газеты".