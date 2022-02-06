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Рубрика: Экономика

Кабмин выделил регионам деньги на "умные" светофоры, навигацию и экодатчики

Текст: Анастасия Селиванова

На развитие интеллектуальных транспортных систем (ИТС) в регионах правительство РФ выделило в этом году из федерального бюджета 7,35 млрд рублей. Денежные трансферты коснутся 42 регионов. Там установят "умные" светофоры, внедрят навигацию для отслеживания пассажирами автобусов, а также установят информационные табло с данными о погоде и пробках.

Светофоры Ставрополя подключили к интеллектуальной транспортной системе

Например, в Удмуртии в этом году начнет работать местная навигационно-информационная система для контроля за движением общественного транспорта. Все пассажиры смогут отслеживать межмуниципальные и муниципальные маршруты в онлайн-режиме через телефон.

В Кирове в светофорах заменят контроллеры и внедрят детекторы, которые проанализируют загруженность дороги и изменят интервал переключения, чтобы уменьшить заторы на перекрестках. На выделенные деньги в городе также установят экологические датчики, которые собирают данные о загрязненности воздуха, а на въездах в областную столицу установят табло с данными о погоде, скоростном режиме и пробках.

"Работа по внедрению интеллектуальных транспортных систем ведется в городских агломерациях с населением свыше 300 тысяч человек. Программа стала логичным дополнением к комплексному развитию дорожно-транспортной инфраструктуры. Из-за значительного роста трафика в городах потребовались новые решения для безопасности и комфорта людей", - говорится в сообщении на сайте правительства.

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