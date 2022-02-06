Семь построенных под расселение домов в Карелии признаны аварийными

В Беломорском районе Карелии семь домов, построенных для переселенцев из аварийного жилья, оказались ветхими и непригодным для жизни.

Комплекс построили до 2017 года по программе расселения аварийных домов. Возвели десять одноэтажек с отдельным входом для каждой семьи на окраине Беломорска. Радость новоселов оказалась преждевременной.

- Через полгода начали проваливаться полы, появилась плесень, - рассказывает Елена Ильина, жительница одного из домов. - По потолку забегали крысы...

Подобные проблемы возникли и у других новоселов. Пошли с жалобами в администрацию города: почему дали разрешение на ввод домов, если столько проблем? Некоторые здания оказались даже без фундаментов. А между тем на строительство потратили 91 миллион рублей.

При разбирательстве выяснилось, что при возведении этого жилья использовались некачественные материалы, были нарушены технические процессы. В итоге семь домов, построенных по программе переселения из ветхого фонда, - шесть из комплекса на окраине Беломорска и один в поселке Сосновец - признали аварийными.

В ближайшее время материалы проверки поступят в следственные органы, которые должны будут определить виновных и выяснить, на что ушли деньги. Пострадавшие семьи получат благоустроенное жилье. В апреле этого года в Беломорске начнут строительство двух пятиэтажных домов, туда и переедут неудавшиеся новоселы.