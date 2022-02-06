Регионы радикально облегчают налоговое бремя. Меняют порядки на парковках. Эвакуация здесь станет неминуемой. Подросткам запрещают ходить к кафе и покупать зажигалки. Позаботились о доходах и жилье для студентов. "РГ" выбрала небольшую часть новых законов, на которые стоит обратить внимание в других регионах.

Листочки не помогут. На Кубани, как и в Москве, эвакуация за нарушение правил парковки неизбежна. Фото: Сергей Михеев

Туда не ходи - болеть будешь

В Петербурге до 13 февраля несовершеннолетним запрещено посещать кафе, за исключением общепита на вокзалах, в аэропорту и школах.

Также дети могут входить только в аптеки и продмаги. Под запрет попали и спортивные занятия. Исключение: профессиональные тренировки.

Деньги за ковид

В Кузбассе работа студентов-медиков, которые оказывают помощь ковидным больным вместе со старшими коллегами, будет оплачиваться.

Тем, кто получает высшее образование, установлена выплата в размере 11,5 тысячи рублей, а учащимся учреждений среднего профобразования - 8 тысяч за каждый месяц работы.

Студенты старших курсов Кемеровского государственного медицинского университета помогают бороться с коронавирусом с самого начала распространения инфекции. В ноябре-декабре 2021 года более 800 студентов университета прошли практику в 50 медицинских организациях.

И тогда, и особенно сейчас, когда учреждения здравоохранения перешли на усиленный режим работы, без участия студентов обойтись сложно. Они помогают принимать и осматривать пациентов, оформлять документы и проводить вакцинацию. И работают операторами круглосуточной единой службы "122".

Квадраты для отличников

В Ростовской области выпускники вузов с красным дипломом смогут взять ипотеку под один процент годовых.

Каждый год в регионе более шести тысяч человек оканчивают вузы на отлично. Предполагается, что 2,4 тысячи из них захотят на таких условиях купить жилье в регионе. Это не только удержит перспективную молодежь на Дону. Но и принесет налоговые доходы в бюджет. Выпускники-отличники быстро найдут работу, а кто-то из них откроет свой бизнес.

Чистые вдохи

Белгородские депутаты поддержали законодательную инициативу уполномоченного по правам ребенка в регионе Галины Пятых. И запретили продажу несовершеннолетним газовых зажигалок, баллонов и других приспособлений, в которых есть сжиженный газ.

Депутаты отметили: популярность сниффинга (вид токсикомании, при которой используют газ) растет среди подростков от 10 до 17 лет. Опасное увлечение "вдохами" уже привело к многочисленным жертвам. У детей начинаются проблемы с сердечно-сосудистой, дыхательной, центральной нервной системами. Вплоть до остановки сердца.

Помимо запрета, для продавцов установили штрафы: от 3 до 5 тысяч рублей - для физлиц, от 10 до 20 тысяч рублей - для должностных, от 30 до 50 тысяч рублей - для юридических лиц.

Депутат Ольга Ткаченко отметила: такие нормы обсуждают и на федеральном уровне. Но более чем в двух десятках регионов они приняты раньше.

Нулевая ставка для аграриев

В Башкирии ставку единого сельхозналога обнулили на два года. Законодатели не отрицают, что в дальнейшем действие закона могут продлить.

Эта льготная норма будет распространяться только на тех, кто сохранил 90 процентов своего коллектива к уровню прошлого налогового периода.

"Ранее, - пояснил депутат Яков Кугубаев, - мы поддержали торговлю, производства, малый бизнес, предоставив им субсидии и другую помощь. Крестьянско-фермерские хозяйства и малые сельхозтоваропроизводители также понесли убытки в пандемию. А учитывая засуху 2021 года, сельское хозяйство требует особой заботы со стороны государства".

Электрокарам - льготы

На Сахалине и Курилах обнулили налог на электромобили. С 2020 года владельцы электрокаров платили в два раза меньше, чем обладатели машин с бензиновым двигателем. Теперь не будут вообще.

"Выхлопные газы бензиновых авто - один из основных факторов загрязнения воздуха", - отметил губернатор Сахалина Валерий Лимаренко. - Надо поддерживать тех, кто выбирает транспорт, не наносящий вред окружающей среде".

В Сахалинской области около 300 таких машин. По мнению главы думского комитета по бюджету и налогам Натальи Захарчук, новая налоговая льгота повысит интерес к таким авто.

"Меня как водителя электромобиля изменения радуют. Мало того, что на заправке я экономлю, так сейчас еще на налогах буду", - поделился с "РГ" Сергей Таранов. Новая льгота будет действовать до 2026 года.

Второй центр в стране

На Кубани приняли закон, разрешающий госорганам эвакуацию неправильно припаркованных машин. Для этого будет создан государственный диспетчерский центр.

Таким образом, Кубань стала первым регионом страны (не считая столицы), где забирать транспорт с улиц будет не полиция или частные организации, а подчиняющийся местной администрации специально уполномоченный госорган.

Новые правила стали ответом на провал другой инициативы - отказ от эвакуации за неправильную парковку. По улицам начали курсировать авто, оснащенные системой видеофиксации. А затем автовладельцы получали штраф по почте. Но водители быстро поняли, как можно обмануть систему. На номера стали приклеивать листик клена, дуба или другого дерева - мол, ветром прибило... В результате стали парковаться по принципу "как хочу" и улицы встали в вечные пробки.

Тогда и решили организовать специально уполномоченную госструктуру - диспетчерский центр. Структура его работы вырисовывается такая: должностные лица составляют протоколы о задержании авто за неправильную парковку и передают его в диспетчерский центр. Он приказывает уполномоченным организациям (частным или муниципальным) эвакуировать машину. Тот эвакуатор, который окажется ближе, забирает авто. А диспетчерский центр сообщит нарушителю, на какой временной стоянке находится его машина.

Древесина без передачи

В Костромской области приняты новые правила предоставления жителям древесины на корню для личных нужд.

Это вызвано тем, что не вся она, выделяемая по льготной цене для строительства и ремонта жилья, хозпостроек и заготовки дров, используется по назначению. Зачастую госимущество приобретали перекупщики для коммерческих целей.

Теперь для заключения договора купли-продажи древесины на корню надо предоставлять свидетельство о праве собственности на дом и справку о наличии в нем печного отопления, если нужны дрова.

Для древесины на строительство понадобится документ от органов местного самоуправления, что дом в конкретных параметрах может быть построен, а также акт о наличии на участке фундамента. Но самим собирать эти справки не придется. Департамент лесного хозяйства сам будет получать их от органов местного самоуправления.

Народы Камчатки

Алеуты, ительмены и другие

В Камчатском крае приняли закон о защите прав, среды обитания и традиционного образа жизни местных коренных малочисленных народов, проживающих в регионе.

"Работа над ним велась более полутора лет. От представителей народов собрано 500 предложений", - сообщил заместитель председателя краевого правительства Павел Ясевич.

В документе поименно указаны конкретные этнические группы, для которых Камчатский край является территорией традиционного проживания и хозяйственной деятельности. Это алеуты, алюторцы, ительмены, камчадалы, коряки, чукчи, эвены (ламуты), эскимосы.

Закон определил, что все планы и проекты освоения природных ресурсов в местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности этих народов должны обсуждаться с их обязательным участием.

За коренными малочисленными народами признано право на приоритетное пользование животным миром.

Подготовила Татьяна Дмитракова