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06.02.2022 19:15
Рубрика: Общество

На Кубани освободили от воды полтора десятка станиц

Текст: Анна Юркова ( "Российская газета", Краснодарский край)
Российская газета - Федеральный выпуск № 26(8674)
Спасатели продолжают ликвидировать последствия обрушившейся на Краснодарский край стихии. По информации оперативных служб региона, в минувшее воскресенье от стаявшего снега освободили 17 населенных пунктов в наиболее пострадавших районах - Северском, Славянском и Красноармейском. Ранее в них был введен режим ЧС.

В двух пунктах временного размещения сейчас находятся 30 человек. По официальным данным, за эти дни адресную помощь получили 194 подтопленца. Однако разлив воды был настолько стремителен, что охват пострадавших районов стал понятен далеко не сразу.

Фото: Владимир Аносов/ РГ
В трех районах Кубани введен режим ЧС из-за подтоплений

Поэтому нуждающихся в помощи людей значительно больше этой цифры. К примеру, в крупной станице Северской (ее население составляет почти 25 тысяч человек), расположенной всего в трех десятках километров от Краснодара, улицы превратились в венецианские каналы - вода кое-где поднималась по пояс. Отряды Краснодарской краевой аварийно-спасательной службы "Кубань-Спас" вплавь доставляли пленникам стихии высокие резиновые сапоги и питьевую воду. Не остались в стороне районные депутаты и местные предприниматели - они скидывались на закупку продуктов и теплых вещей для пострадавших. Ведь во многих домах пришлось отключить газ и свет.

Для ликвидации стихии спасатели расчистили и углубили 10 километров магистральных каналов и создали дополнительно около 14 километров отводных каналов. Вода потихоньку спадает, пик преодолен. Однако в ближайшие дни синоптики прогнозируют местами дожди с мокрым снегом и ночные заморозки, и конечно, это может вызвать серьезные затруднения в решении бытовых проблем.

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