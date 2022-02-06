На горнолыжной трассе в Сочи на сноубордиста сошла лавина. Кадры с места происшествия появились в соцсетях. На записи видно, что небольшая группа спортсменов смогла отскочить в сторону от стремительно надвигающейся снежной массы, а вот их товарищ не успел - его накрыло с головой. Отыскали его быстро только благодаря торчащей из свежего сугроба перчатке.

Мужчину откопали за считанные минуты, хотя и не без труда, так как снег приходилось убирать руками. По словам очевидцев, спортсмен не пострадал. По не подтвержденным данным, компания каталась на закрытой трассе. При этом накануне синоптики предупреждали о том, что в течение дня в предгорной и горной зонах Сочи ожидается сильный снег, а на отметках выше 500 метров будет наблюдаться слабая лавинная опасность.

Тем временем

Сотрудники ГУ МЧС России по региону распространили штормовое предупреждение о лавинной опасности в горах Краснодарского края (кроме Сочи) и Республики Адыгеи.

В период с 18 часов 6 февраля до 9 февраля выше 2000 метров возможны сходы снежных масс. В связи с этим спасатели рекомендуют не выходить в горы в непогоду, избегать в походах безлесных склонов крутизной более 30 градусов. На склонах крутизной более 45 градусов лавины сходят практически регулярно.