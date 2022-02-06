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06.02.2022 19:36
Рубрика: Общество

Школьники НАО возвращаются в классы с удаленки

Текст: Татьяна Сухановская ( "Российская газета", Архангельск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 26(8674)
С понедельника школьники Нарьян-Мара и поселка Искателей Ненецкого автономного округа возвращаются в свои классы. Напомним: все учебные заведения здесь были отправлены на дистант с 27 января по 3 февраля - сразу после регистрации первого случая заболевания штаммом "омикрон".

Но уже с 7 февраля окружной штаб по профилактике коронавируса решил отправить в школы детей с первого по четвертый класс, а также с девятого по одиннадцатый.

Школы и детсады будут переводить на дистант при отсутствии из-за болезни 20% детей

В штабе пояснили, что, несмотря на рост заболеваемости, возобновить очное обучение в начальной школе сегодня позволяет кабинетная система: младшие дети не контактируют с ребятами из других классов, находятся изолированно, не перемещаются из кабинета в кабинет. Тем временем старшеклассников ждут экзамены, поэтому очное обучение для них особенно важно.

Мониторинг показал, что основная доля болеющих детей и учителей НАО приходится на среднее школьное звено, поэтому ученики с пятого по восьмой класс вернутся в классы на два дня позже, 9 февраля - к этому времени у многих классов закончится карантин по контакту с заболевшими. Со среды в обычный режим работы перейдут и организации дополнительного образования, а также учреждения культуры и спорта.

Тем временем очно продолжает работать большая часть школ столицы Поморья, на дистанционном обучении здесь сейчас находятся лишь 15 из 60 учебных заведений. Более того, в классы уже вернулись все дети 55-й школы, а также ученики Эколого-биологического лицея.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ненецкий АО Пандемия коронавируса COVID-19

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