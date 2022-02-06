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06.02.2022 19:18
Рубрика: Власть

В Екатеринбурге заработали кабины для сдачи биометрических данных

Текст: Ольга Медведева ("Российская газета", Екатеринбург)
Видео: Татьяна Андреева
Российская газета - Федеральный выпуск № 26(8674)
Альтернативную возможность оформить загранпаспорт нового образца стали предлагать уральцам в некоторых офисах МФЦ. Криптобиокабина - так называется техническое новшество, при помощи которой можно самостоятельно сдать свои биометрические данные. Корреспондент "РГ" решила испытать новую услугу на себе.
В криптокабине помогает сориентироваться специалист МФЦ. А то еще нажмешь не на те кнопки! Фото: Татьяна Андреева В криптокабине помогает сориентироваться специалист МФЦ. А то еще нажмешь не на те кнопки! Фото: Татьяна Андреева
В криптокабине помогает сориентироваться специалист МФЦ. А то еще нажмешь не на те кнопки! Фото: Татьяна Андреева

Для начала нужно было записаться в МФЦ, заполнить анкету и заплатить пошлину 5000 рублей - пока все, как раньше. В многофункциональном центре выдают штрихкод, отпечатанный на листке бумаги, - это персональный допуск для сдачи документов и фотографирования.

Фото: Татьяна Андреева

Захожу в помещение, внешне похожее на обычную фотокабинку. Разница - в начинке и в назначении. В компактной кабине спрятаны цифровые фотокамеры бестеневого освещения, сканеры для документов и сбора отпечатков пальцев, считыватель микросхем паспортов и много чего еще.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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На сенсорном экране передо мной появляются инструкции, их дублирует женский голос. Фотографируюсь, причем у меня есть три попытки сделать удачный снимок. Фотографирует кабина сразу в видимом и ультафиолетовом диапазонах. Потом встроенное устройство снимает отпечатки указательных пальцев. Наконец, мне предлагают положить в сканер паспорт, развернутый на странице с фото. Несколько секунд - все, процедура закончена.

Фото: Татьяна Андреева
На сенсорном экране передо мной появляются инструкции, их дублирует женский голос 
Фото: Татьяна Андреевам

Дальше, как нам объяснили в Многофункциональном центре Свердловской области, данные проходят проверку и при положительном результате поступают на фабрику Гознака для изготовления документов. Готовый паспорт можно будет получить в том же офисе МФЦ.

В регионах Власть Право Личные документы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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