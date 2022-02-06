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07.02.2022 18:44
Рубрика: Экономика

Россия готова нарастить поставки газа в Китай

Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 27(8675)
Суммарные мощности экспорта российского газа в Китай, с учетом уже построенных и запланированных маршрутов поставок, могут достигнуть почти 100 млрд кубометров. Это составит половину от ежегодного экспорта нашего газа в Европу. В 2021 году в Китай было отправлено чуть более 10 млрд кубометров трубопроводного газа.
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Контракт китайской компании CNPC и "Газпрома", подписанный 4 февраля, о поставках 10 млрд кубометров газа по "дальневосточному маршруту" стал для многих неожиданностью. Первый уже действующий газопровод "Сила Сибири" выйдет на запланированную мощность (38 млрд кубометров) только в 2024 году. Второй, "Союз-Восток", получил в январе этого года технико-экономическое обоснование, маршрут согласован с Монголией, через территорию которой он будет проходить.

Фото: iStock
"Газпром" подписал контракт о поставке газа в Китай по "дальневосточному" маршруту

Но коммерческих договоров с Китаем по нему пока не заключено. И казалось, что именно он окажется в центре газовых переговоров. Но вышло иначе. Причем "Союз-Восток" никуда не делся. Но его строительство планируют начать только в 2024 году, поэтому о спешке речи не идет. А вот для дальневосточного маршрута, или, как его иногда называют, "Силы Сибири-3", заключенный контракт имеет принципиальное значение, тем более что часть инфраструктуры для него уже построена. Дело в том, что он дает стимул для разработки новых месторождений на сахалинском шельфе, которые связаны с большими инвестициями в технологии добычи.

Китаю нужны дополнительные объемы поставок газа, но в условиях таких высоких цен на рынке, как сейчас, не так просто подписать большой контракт на 50 млрд кубометров, а контракт на 10 млрд - это некий промежуточный вариант, считает инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов. Маршрут поставок газа в Китай с Дальнего Востока обсуждается уже достаточно давно. Он очень выгоден как России, так и Китаю, поскольку транспортные расходы на прокачку сахалинского газа ниже, чем поставки с севера Западной Сибири. Проблема была лишь в том, что газа с действующих проектов для этого не хватало.

Добыча газа на Сахалине находится на уровне чуть выше 30 млрд кубометров в год, что обеспечивает как поставки на внутренний рынок, так и отгрузку СПГ на экспорт в рамках проекта "Сахалин-2", уточняет доцент Финансового университета при Правительстве РФ Валерий Андрианов. По его мнению, сырьевой базой для дальневосточного маршрута станет проект "Сахалин-3". Входящее в его состав Киринское месторождение уже работает близко к максимальной производительности, составляющей 5,5 млрд кубометров в год. Поэтому основная надежда на Южно-Киринское месторождение, максимальная проектная мощность которого - 21 млрд кубометров.

Это морское месторождение находится на глубине больше 90 метров, его запасы оцениваются в 814,5 млрд кубометров газа. Разработка месторождения попадает под санкции США, запрещающие экспорт технологий для глубоководной добычи. Поэтому были созданы отечественные подводные добычные комплексы. Разработку планируют начать в 2023 году. Примечательно, что часть работ по подготовке месторождения и газопровода к эксплуатации будет выполнена судном "Академик Черский", который участвовал в окончании строительства "Северного потока-2".

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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Впрочем, как уточняет замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, заключенный контракт не привязан к конкретному месторождению, и пока окончательная схема поставок не сформирована. Есть и другие возможности обеспечить поставки без ущерба для других проектов "Газпрома" и внутреннего потребления.

Компания собиралась строить под Владивостоком завод по производству сжиженного природного газа (СПГ). Как отмечает Гривач, это проект с небольшим объемом производства - мощностью 1,5 млн тонн СПГ в год - и, соответственно, потребностями в сырьевом газе. Он не является конкурентом поставкам в Китай. Но у компании есть обязательства по газификации Дальнего Востока. Уровень газификации на Дальнем Востоке оценивается от 19 до 24% при среднероссийском значении в 72%, уточняет Андрианов. Здесь она будет осуществляться за счет поставок по газопроводу "Сила Сибири" и в ряде случаев за счет СПГ. На самом Сахалине уровень газификации составляет чуть более 40%. При этом объем потребления газа в 2020 году составлял 1,112 млрд кубометров. Согласно региональной программе газификации поставки на региональный рынок должны вырасти всего на 0,73 млрд кубометров в год. То есть газ новых проектов однозначно будет ориентироваться на экспорт, а не на внутренний рынок, отмечает эксперт.

Европа не останется без российского газа, но наращивать его экспорт наша страна, по-видимому, будет на востоке 

Естественно с учетом всех этих планов возникает вопрос, хватит ли российского газа для экспорта в Европу. Как поясняет Суверов, ресурсная база для поставок по "Силе Сибири" и "дальневосточному маршруту" в Китай не связана с экспортом в Европу, это два отдельных непересекающихся направления. Что касается поставок по "Союз-Восток", то о них еще рано говорить, считает эксперт. Но если учитывать планы по разработке газовых месторождений в Арктике, которые большей частью сейчас связаны с проектами по производству СПГ, то после запуска "Союз-Восток" все дополнительные объемы газа будут уходить на восток. Уровень поставок в Европу не вырастет, но вполне может сохраниться на сегодняшнем уровне - около 200 млрд кубометров в год.

Фото: Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Сергей Тихонов
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