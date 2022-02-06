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Рубрика: Общество

Россияне назвали размер желаемой финансовой “подушки безопасности”

Текст: Алексей Рыбин

Большинство россиян желает иметь финансовую "подушку безопасности" в размере от 100 до 500 тысяч рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос "Райффазенбанка".

Фото: iStock
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При этом 29% респондентов желают иметь на черный день сумму до 500 тысяч рублей, а 22% заявили, что им хватит и 100 тысяч. Еще 22% опрошенных заявили, что им для спокойной жизни нужен 1 млн рублей. А 18% респондентов хотели бы иметь в запасе сумму больше 3 млн.

Больше всего денег хотят жители Москвы - каждому третьему москвичу нужны на черный день 3 млн рублей, а 24% - как минимум 1 млн. При этом 70% опрошенных заявили, что у них вообще нет никаких накоплений.

Всего в опросе банка приняли участие 1,5 тысячи россиян из городов-миллионников.

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