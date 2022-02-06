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Рубрика: Общество

РПЦ призвала наказать организаторов дискотеки в православном монастыре в Турции

Текст: Владимир Емельяненко

Русская православная церковь возмущена тем, что власти турецкого города Трабзон разрешили провести дискотеку в христианском монастыре Панагия Сумела. В РПЦ выразили протест против поругания православных святынь Турции. Об этом на сайте РПЦ заявил глава Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.

Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
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Он написал о том, что в 2020 году христиане "с глубочайшим беспокойством наблюдали отмену музейного статуса и фактическое закрытие для христиан величественного храма Святой Софии и знаменитого своими мозаиками монастыря Хора в Стамбуле. Теперь эти общехристианские святыни фактически недоступны для христиан". И вот вновь межрелигиозный мир в Турции скомпрометирован: в главной исторической святыне понтийских греков, монастыре Панагия Сумела, местные власти разрешили проведение дискотеки.

Митрополит Иларион также написал о том, что организовать в монастыре дискотеку было решено для привлечения туристов. При этом он выразил уверенность в том, что русские туристы, которых в Турции большинство, "никогда бы не одобрили столь циничного попрания христианской святыни".

Архирей акцентировал внимание на том, что "у нас в России такое отношение к храму или мечети приводит к наказанию виновных". При этом он особо отметил, что представители местного населения и туристического бизнеса протестуют против случившегося. Митрополит Иларион напомнил, что Русская правосланая церковь многое сделала для того, чтобы монастырь Панагия Сумела стал доступен для паломничества и ежегодных богослужений.

"Выражаем категорический протест против поругания православных святынь в Турции", - заявил представитель церкви. Он также обратил внимание на то, что власти Турции "особенно в свете укрепления российско-турецких отношений, не закроет глаза на этот возмутительный случай".

Общество Религия

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