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06.02.2022 15:35
Рубрика: Власть

Шеф-протокола президента рассказал, как проходила подготовка визита Путина в Китай

Текст: Айсель Герейханова

Из-за коронавируса изменилась работа протокола президента, в том числе связанная с осмотром мест проведения мероприятий. Об этом рассказал руководитель протокола президента Владислав Китаев в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин". По его словам, в пандемию эту работу на 80% перевели в онлайн.

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
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В этом смысле показательной стала подготовка визита Путина в Пекин на открытие зимних Олимпийских игр.

"Сотрудники выезжали на место, организовывали трансляцию, и все заинтересованные сотрудники нашего протокола, нашей пресс-службы, нашей безопасности смотрели, что будет происходить в день мероприятия. Ожидания нас не обманули: совпало", - рассказал руководитель протокола.

Китаев также подчеркнул, что сам Владимир Путин мгновенно перестроился на онлайн-режим работы с началом пандемии.

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