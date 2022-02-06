Шеф-протокола президента рассказал, как проходила подготовка визита Путина в Китай

Из-за коронавируса изменилась работа протокола президента, в том числе связанная с осмотром мест проведения мероприятий. Об этом рассказал руководитель протокола президента Владислав Китаев в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин". По его словам, в пандемию эту работу на 80% перевели в онлайн.

В этом смысле показательной стала подготовка визита Путина в Пекин на открытие зимних Олимпийских игр.

"Сотрудники выезжали на место, организовывали трансляцию, и все заинтересованные сотрудники нашего протокола, нашей пресс-службы, нашей безопасности смотрели, что будет происходить в день мероприятия. Ожидания нас не обманули: совпало", - рассказал руководитель протокола.

Китаев также подчеркнул, что сам Владимир Путин мгновенно перестроился на онлайн-режим работы с началом пандемии.