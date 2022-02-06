Совместное заявление РФ и КНР о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии

Президент Российской Федерации В.В.Путин по приглашению Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина 4 февраля 2022 года посетил Китай с визитом. Главы государств провели в Пекине переговоры и приняли участие в церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр.

Российская Федерация и Китайская Народная Республика, далее именуемые Сторонами, заявляют о следующем.

Сегодня мир переживает масштабные перемены, человечество вступает в новую эпоху стремительного развития и масштабных преобразований. Развиваются такие процессы и явления, как многополярность, экономическая глобализация, информатизация общества, культурное многообразие, трансформация системы глобального управления и миропорядка, усиливается взаимосвязанность и взаимозависимость государств, формируется тенденция перераспределения баланса мировых сил, растет запрос мирового сообщества на лидерство в интересах мирного и поступательного развития. Вместе с тем на фоне продолжающейся в мире пандемии новой коронавирусной инфекции с каждым днем все более осложняется ситуация в сфере международной и региональной безопасности, множатся глобальные вызовы и угрозы. Некоторые силы, представляющие меньшинство на мировой арене, продолжают отстаивать односторонние подходы к решению международных проблем и прибегать к силовой политике, практикуют вмешательство во внутренние дела других государств, нанося ущерб их законным правам и интересам, провоцируют противоречия, разногласия и конфронтацию, препятствуют развитию и прогрессу человечества, что вызывает неприятие со стороны международного сообщества.

Стороны обращаются ко всем государствам с призывом в интересах всеобщего благополучия укреплять диалог и взаимное доверие, углублять взаимопонимание, отстаивать такие общечеловеческие ценности, как мир, развитие, равенство, справедливость, демократия и свобода, уважать права народов на самостоятельный выбор пути развития своих стран, а также суверенитет и интересы государств в области безопасности и развития, защищать международную систему, опирающуюся на центральную роль ООН, миропорядок, основанный на международном праве, добиваться подлинной многосторонности при центральной и координирующей роли ООН и ее Совета Безопасности, содействовать демократизации международных отношений, обеспечивать достижение мира, стабильности и устойчивого развития на земле.

I

Стороны едины в понимании того, что демократия является общечеловеческой ценностью, а не привилегией отдельных государств, ее продвижение и защита - общая задача всего мирового сообщества.

Стороны исходят из того, что демократия - это способ участия граждан в управлении собственной страной в интересах повышения благосостояния населения и обеспечения принципа народовластия. Демократия реализуется во всех сферах общественной жизни и в рамках общенационального процесса, отражает интересы всего народа, его волю, гарантирует его права, удовлетворяет потребности и защищает его интересы. Демократия не строится по трафаретам. В зависимости от общественно-политического устройства, истории, традиций и культурных особенностей конкретного государства его народ вправе выбирать такие формы и методы реализации демократии, которые соответствуют специфике данного государства. Право судить о том, является ли государство демократическим, есть только у его народа.

Стороны отмечают, что Россия и Китай, являющиеся мировыми державами с богатым культурным и историческим наследием, имеют глубокие традиции демократии, основанные на тысячелетнем опыте развития, широкой народной поддержке и учете нужд и интересов граждан. Россия и Китай гарантируют своим народам право в соответствии с законом участвовать различными методами и в различных формах в управлении государством и общественной жизнью. Народы обеих стран уверены в выбранном ими пути и с уважением относятся к демократическому устройству и традициям других государств.

Стороны отмечают, что демократические принципы реализуются не только во внутригосударственном управлении, но и на глобальном уровне. Попытки отдельных государств навязывать другим странам свои "демократические стандарты", присвоить себе монопольное право на оценку уровня соответствия критериям демократии, проводить разделительные линии по идеологическим признакам, в том числе через создание узкоформатных блоков и ситуативных альянсов, на самом деле представляют собой пример попрания демократии и отступления от ее духа и истинных ценностей. Подобные попытки выступать в роли гегемона представляют серьёзную угрозу глобальному и региональному миру и стабильности, подрывают устойчивость миропорядка.

Стороны уверены, что защита демократии и прав человека не должна использоваться как инструмент для оказания давления на другие страны. Стороны выступают против злоупотребления демократическими ценностями, вмешательства во внутренние дела суверенных государств под предлогом защиты демократии и прав человека, а также против попыток провоцировать раскол и конфронтацию в мире. Стороны призывают международное сообщество уважать многообразие культур и цивилизаций, право народов разных стран на самоопределение. Стороны готовы к совместной работе со всеми заинтересованными партнерами в интересах продвижения подлинной демократии.

Стороны отмечают, что Уставом ООН и Всеобщей декларацией прав человека определены благородные цели в сфере универсальных прав человека, закреплены базовые принципы, которым должны следовать и которые должны осуществлять на практике все государства. Вместе с тем в силу национальной специфики, различий в истории и культуре, общественном строе и уровне социально-экономического развития государств необходимо соотносить универсальность прав человека с реальной ситуацией в той или иной стране, защищать права человека в соответствии с положением дел в государствах и потребностями населения. Поощрение и защита прав человека является общей задачей международного сообщества. Государства должны уделять равное внимание всем категориям прав человека и системно их поощрять. Международное сотрудничество в сфере прав человека необходимо осуществлять на условиях равноправного диалога с участием всех стран. Все государства должны иметь равный доступ к праву на развитие. Взаимодействие и сотрудничество по правозащитным вопросам должны строиться на основе равенства всех стран и взаимного уважения в целях укрепления международной системы прав человека.

II

Стороны считают, что мир, развитие и сотрудничество являются главными элементами современной международной системы. Развитие - это ключевой фактор в достижении благосостояния народов. Продолжающаяся пандемия новой коронавирусной инфекции бросает серьезный вызов реализации Повестки дня ООН в области устойчивого развития до 2030 года. Крайне важно совершенствовать партнерские отношения в интересах глобального развития, содействовать тому, чтобы новый этап глобального развития характеризовался сбалансированностью, гармоничностью и инклюзивностью.

Стороны намерены активизировать работу по сопряжению планов развития Евразийского экономического союза и инициативы "Один пояс, один путь" в целях углубления практического сотрудничества между ЕАЭС и Китаем в различных областях, повысить уровень взаимосвязанности между Азиатско-Тихоокеанским и Евразийским регионами. Стороны подтверждают нацеленность на параллельное и скоординированное формирование Большого Евразийского партнерства и строительство "Пояса и пути" в интересах развития региональных объединений, двусторонних и многосторонних интеграционных процессов на благо народов Евразийского континента.

Стороны согласились последовательно углублять практическую кооперацию в области устойчивого развития Арктики.

Стороны будут укреплять сотрудничество в рамках многосторонних механизмов, включая ООН, содействовать включению международным сообществом вопросов развития в перечень ключевых пунктов при координации глобальной макрополитики. Стороны призывают развитые страны добросовестно выполнять свои официальные обязательства по оказанию помощи в области развития, предоставлять развивающимся странам больше ресурсов, решать проблемы неравномерного развития стран и устранять такие дисбалансы внутри государств, продвигать сотрудничество в области глобального и международного развития. Российская Сторона подтверждает готовность продолжить работу по выдвинутой Китайской Стороной "Инициативе в области глобального развития", включая участие в мероприятиях по линии "Группы друзей в поддержку инициативы в области глобального развития на площадке ООН". В целях ускорения реализации Повестки дня ООН в области устойчивого развития до 2030 года Стороны призывают международное сообщество предпринять практические шаги в таких ключевых областях сотрудничества, как снижение уровня бедности, продовольственная безопасность, борьба с эпидемиями и вакцины, финансирование развития, изменение климата, устойчивое развитие, включая "зеленое" развитие, индустриализация, цифровая экономика, инфраструктурная взаимосвязанность.

Стороны призывают международное сообщество обеспечить открытые, равные, справедливые и недискриминационные условия для научно-технического развития, ускорить практическое внедрение в производство научно-технических достижений для выявления новых импульсов экономического роста.

Стороны призывают все страны укреплять сотрудничество в сфере устойчивого транспорта, активно развивать контакты и обмениваться знаниями в области строительства транспортных мощностей, включая умный транспорт, устойчивый транспорт, развития и эксплуатации арктических маршрутов, развивать другие направления в интересах глобального постэпидемического восстановления.

Стороны предпринимают серьезные меры и вносят важный вклад в борьбу с изменением климата. Стороны, совместно отмечая 30-летие принятия Рамочной конвенции ООН об изменении климата, подтверждают приверженность этой Конвенции, а также целям, принципам и положениям Парижского соглашения, в том числе принципу общей, но дифференцированной ответственности, Стороны совместно стремятся к эффективной реализации в полном объеме Парижского соглашения, намерены выполнять взятые на себя обязательства, а также рассчитывают, что развитые страны будут на деле предоставлять развивающимся государствам ежегодную финансовую поддержку в размере 100 млрд. долларов США в рамках борьбы с климатическими изменениями. Стороны выступают против создания новых барьеров в международной торговле под предлогом борьбы с изменением климата.

Стороны решительно содействуют развитию международного сотрудничества и обменов в сфере биологического разнообразия, принимают энергичное участие в процессе глобального управления в данной сфере, намерены совместно способствовать гармоничному развитию человека и природы, а также "зеленой" трансформации в интересах глобального устойчивого развития.

Главы государств положительно оценивают эффективное взаимодействие России и Китая в двустороннем и многостороннем форматах по вопросам борьбы с пандемией новой коронавирусной инфекции, охраны жизни и здоровья населения двух стран и народов мира. Стороны продолжат наращивать кооперацию в сфере разработки и производства вакцин против новой коронавирусной инфекции и лекарственных препаратов для ее лечения, углублять сотрудничество в области общественного здравоохранения и современной медицины. Стороны намерены усилить координацию по вопросам противоэпидемических мер в интересах надежной защиты здоровья, безопасности и порядка при осуществлении контактов между гражданами двух стран. Стороны дали позитивную оценку работе компетентных органов и регионов двух стран по обеспечению в приграничных районах карантинных мероприятий и стабильного функционирования пограничных пунктов пропуска и намерены проработать вопрос о создании механизма совместной профилактики и контроля эпидемии в приграничных районах в целях совместного планирования противоэпидемических мер на пограничных пунктах пропуска, обмена информацией и строительства инфраструктуры, повышения эффективности таможенного оформления грузов.

Стороны подчеркивают, что проблема происхождения новой коронавирусной инфекции лежит в научной плоскости. Исследования по данной теме должны опираться на глобальные знания, для этого необходимо наладить сотрудничество между учеными всего мира. Стороны выступают против политизации этой проблематики. Российская Сторона приветствует совместную работу Китая и ВОЗ по установлению источника возникновения новой коронавирусной инфекции и поддерживает подготовленный по линии Китай - ВОЗ совместный доклад по этому вопросу. Стороны призывают международное сообщество вместе отстаивать серьезный научный подход в ходе исследований происхождения коронавируса.

Российская Сторона поддерживает успешное проведение Китайской Стороной зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Пекине в 2022 году.

Стороны высоко оценивают уровень двустороннего сотрудничества в области спорта и олимпийского движения и выражают готовность к его дальнейшему поступательному развитию.

III

Стороны глубоко обеспокоены серьезными вызовами в сфере международной безопасности и исходят из того, что судьбы народов всех стран взаимосвязаны. Ни одно государство не может и не должно обеспечивать свою безопасность в отрыве от безопасности всего мира и за счет безопасности других государств. Международное сообщество должно принимать активное участие в глобальном управлении в интересах обеспечения всеобщей комплексной неделимой и устойчивой безопасности.

Стороны подтверждают твердую взаимную поддержку в вопросах защиты своих коренных интересов, государственного суверенитета и территориальной целостности, выступают против вмешательства внешних сил в свои внутренние дела.

Российская Сторона подтверждает приверженность принципу "одного Китая", подтверждает, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая, выступает против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме.

Россия и Китай выступают против действий внешних сил по подрыву безопасности и стабильности в общих сопредельных регионах, намерены противостоять вмешательству внешних сил под каким бы то ни было предлогом во внутренние дела суверенных стран, выступают против "цветных революций" и будут наращивать взаимодействие в вышеупомянутых областях.

Стороны осуждают терроризм в любых его проявлениях, продвигают идею формирования единого глобального антитеррористического фронта при центральной роли ООН, выступают за укрепление политической координации и конструктивного взаимодействия в области многосторонних усилий по борьбе с терроризмом. Стороны выступают против политизации вопросов борьбы с терроризмом и превращения их в инструментарий политики двойных стандартов, осуждают практику вмешательства во внутренние дела других государств в геополитических целях за счет использования террористических и экстремистских группировок, равно как и под флагом борьбы с международным терроризмом и экстремизмом.

Стороны считают, что отдельные государства, военно-политические союзы или коалиции преследуют цель получения прямо или косвенно односторонних военных преимуществ в ущерб безопасности других, в том числе методами недобросовестной конкуренции, усиливают геополитическое соперничество, раздувают антагонизм и конфронтацию, серьезно подрывают порядок в сфере международной безопасности и глобальную стратегическую стабильность. Стороны выступают против дальнейшего расширения НАТО, призывают Североатлантический альянс отказаться от идеологизированных подходов времен "холодной войны", уважать суверенитет, безопасность и интересы других стран, многообразие их цивилизационных и культурно-исторических укладов, объективно и справедливо относиться к мирному развитию других государств. Стороны выступают против формирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе закрытых блоковых структур и противоборствующих лагерей, сохраняют высокую бдительность относительно негативного влияния на мир и стабильность в этом регионе индо-тихоокеанской стратегии США. Россия и Китай прилагают последовательные усилия в интересах строительства равноправной, открытой, инклюзивной, не направленной против третьих стран системы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), обеспечивающей мир, стабильность и процветание.

Стороны приветствуют принятое Совместное заявление лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием, о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений и считают, что всем ядерным государствам следует отказаться от менталитета "холодной войны" и "игр с нулевой суммой", снижать роль ядерного оружия в своей политике по обеспечению национальной безопасности, вывести развернутые за рубежом ядерные вооружения, исключить ничем не ограниченное развитие глобальной противоракетной обороны (ПРО), предпринять действенные шаги для снижения рисков возникновения ядерных войн и любых вооруженных конфликтов между странами, обладающими военными ядерными потенциалами.

Стороны подтверждают, что Договор о нераспространении ядерного оружия является краеугольным камнем системы международного разоружения и ядерного нераспространения, важной частью послевоенной системы международной безопасности, играет незаменимую роль в обеспечении мира и развития на планете. Международное сообщество должно содействовать сбалансированной реализации трех опорных элементов Договора, совместными усилиями защищать авторитет, эффективность и универсальный характер этого документа.

Стороны всерьез обеспокоены созданием США, Великобританией и Австралией (AUKUS) "трехстороннего партнерства в сфере безопасности", которое предусматривает углубление сотрудничества между его участниками в сферах, затрагивающих стратегическую стабильность, в частности, их решением начать сотрудничество в области атомных подводных лодок. Россия и Китай полагают, что такие действия противоречат задачам обеспечения безопасности и устойчивого развития АТР, усиливают опасность запуска в регионе гонки вооружений и создают серьезные риски ядерного распространения. Стороны решительно осуждают подобные шаги и призывают участников AUKUS добросовестно выполнять свои обязательства по ядерному и ракетному нераспространению, вместе защищать мир, стабильность и развитие в регионе.

Глубокую озабоченность Сторон вызывают планы Японии осуществить сброс в океан радиоактивной воды с аварийной атомной станции "Фукусима" и потенциальное воздействие на окружающую среду таких действий. Стороны подчеркивают, что к утилизации радиоактивной воды необходимо подходить со всей ответственностью и осуществлять ее должным образом на основе договоренностей японской стороны с сопредельными государствами, другими заинтересованными сторонами и соответствующими международными структурами и при условии обеспечения транспарентности, научной аргументации, в соответствии с международным правом.

Стороны считают, что выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, ускорение исследований и разработки ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и стремление к их развертыванию в Азиатско-Тихоокеанском и Европейском регионах, а также передача их своим союзникам, влекут рост напряженности и недоверия, увеличивают риски для международной и региональной безопасности, ведут к ослаблению международной системы нераспространения и контроля над вооружениями, подрыву глобальной стратегической стабильности. Стороны призывают США позитивно отреагировать на российскую инициативу и отказаться от планов размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в АТР и Европе. Стороны будут и дальше поддерживать контакты и укреплять координацию по данному вопросу.

Китайская Сторона относится с пониманием и поддерживает выдвинутые Российской Федерацией предложения по формированию долгосрочных юридически обязательных гарантий безопасности в Европе.

Стороны отмечают, что денонсация США ряда важных международных соглашений в сфере контроля над вооружениями крайне негативно сказывается на международной и региональной безопасности и стабильности. Стороны выражают озабоченность продвижением планов США по развитию глобальной противоракетной обороны и развертыванию ее элементов в различных регионах мира в сочетании с наращиванием потенциала высокоточного неядерного оружия в целях обезоруживающих ударов и решения других стратегических задач. Стороны подчеркивают важность использования космического пространства в мирных целях, решительно поддерживают центральную роль Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях в продвижении международного сотрудничества, поддержании и развитии международного космического права и регулирования в области космической деятельности. Россия и Китай продолжат наращивать кооперацию по таким представляющим взаимный интерес темам, как долгосрочная устойчивость космической деятельности, освоение и использование ресурсов космического пространства. Стороны выступают против попыток отдельных государств превратить космическое пространство в арену вооруженной конфронтации, вновь заявляют о намерении прилагать все необходимые усилия, чтобы предотвратить вепонизацию космоса и гонку вооружений в космическом пространстве. Они будут противодействовать активности, нацеленной на достижение военного превосходства в космосе и его использование для боевых операций. Стороны подтверждают необходимость скорейшего запуска переговоров в целях заключения юридически обязывающего многостороннего документа на основе российско-китайского проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов, который предоставлял бы фундаментальные и надежные гарантии предотвращения гонки вооружений и вепонизации космоса.

Россия и Китай подчеркивают, что соответствующие меры транспарентности и укрепления доверия, включая международную инициативу/политическое обязательство о неразмещении первыми оружия в космосе, могут также способствовать достижению цели предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве, однако такие меры должны дополнять, но не подменять эффективный юридически обязывающий режим, регулирующий космическую деятельность.

Стороны подтверждают свою убежденность в том, что Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО) имеет существенно важное значение как опора международного мира и безопасности. Россия и Китай подчеркивают свою решимость сохранять авторитет и эффективность Конвенции.

Стороны подтверждают необходимость полного соблюдения и дальнейшего укрепления КБТО, в том числе путем ее институционализации, укрепления ее механизмов и принятия юридически обязывающего Протокола к Конвенции с эффективным механизмом проверки, а также путем регулярных консультаций и сотрудничества в решении любых вопросов в связи с выполнением Конвенции.

Стороны подчеркивают, что внутренняя и зарубежная военно-биологическая деятельность США и их союзников вызывает у международного сообщества серьезные опасения и вопросы относительно соблюдения ими КБТО. Стороны разделяют мнение о том, что такая деятельность представляет серьезную угрозу для национальной безопасности Российской Федерации и Китая и наносит ущерб безопасности соответствующих регионов. Стороны призывают США и их союзников действовать открыто, прозрачно и ответственно, надлежащим образом информируя о своей военно-биологической деятельности, осуществляемой за рубежом и на их национальной территории, а также поддержав возобновление переговоров по юридически обязывающему Протоколу к КБТО с эффективным механизмом проверки.

Стороны, подтверждая свою приверженность достижению цели построения мира, свободного от химического оружия, призывают все стороны Конвенции о запрещении химического оружия совместно отстаивать ее авторитет и эффективность. Россия и Китай глубоко обеспокоены политизацией Организации по запрещению химического оружия и призывают всех ее членов укреплять солидарность и сотрудничество, защищать традицию принятия решений на основе консенсуса. Россия и Китай настаивают на том, чтобы США как единственное государство - участник Конвенции, не завершившее процесс уничтожения химического оружия, ускорили ликвидацию своих запасов химоружия. Стороны подчеркивают важность соблюдения баланса между обязательствами государств в области нераспространения и интересами законного международного сотрудничества в области использования передовых технологий и связанных с ними материалов и оборудования в мирных целях. Стороны отмечают одобренную в ходе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе Китая резолюцию "Поощрение международного сотрудничества в области мирного использования в контексте международной безопасности", соавтором которой выступила Россия, и рассчитывают на ее последовательную реализацию в соответствии с поставленными в ней целями.

Стороны придают важное значение вопросам управления в сфере искусственного интеллекта. Стороны готовы укреплять диалог и контакты по вопросам искусственного интеллекта.

Стороны вновь заявляют о готовности углублять сотрудничество в сфере международной информационной безопасности и способствовать построению открытой, безопасной, устойчивой и доступной ИКТ-среды. Стороны подчеркивают, что утвержденные Уставом ООН принципы неприменения силы, уважения государственного суверенитета и основных прав и свобод человека, невмешательства во внутренние дела других государств применимы к информационному пространству. Россия и Китай подтверждают ключевую роль ООН в области реагирования на угрозы международной информационной безопасности и выражают поддержку Организации в разработке новых норм поведения государств в данной области.

Стороны приветствуют осуществление глобального переговорного процесса по МИБ в рамках единого механизма, в этом контексте поддерживают деятельность Рабочей группы ООН открытого состава по вопросам безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и самих ИКТ 2021-2025 (РГОС) и выражают готовность выступать в ней с единых позиций. Стороны считают необходимым объединить усилия международного сообщества по выработке новых норм ответственного поведения государств, в том числе юридического характера, а также универсального международно-правового документа, регулирующего деятельность государств в ИКТ-сфере. Стороны считают, что Глобальная инициатива по обеспечению безопасности данных, выдвинутая Китайской Стороной и в принципиальном плане поддержанная Российской Стороной, предоставляет основу для обсуждения и формирования Рабочей группой мер реагирования на угрозы безопасности данных и другие угрозы международной информационной безопасности.

Стороны вновь заявляют о своей поддержке резолюций Генеральной Ассамблеи ООН 74/247 и 75/282, поддерживают работу профильного Спецкомитета правительственных экспертов, содействуют проведению в рамках ООН переговоров по разработке международной конвенции о противодействии использованию ИКТ в преступных целях. Стороны выступают с инициативой обеспечения конструктивного участия всех сторон в переговорах с тем, чтобы гарантировать скорейшее согласование авторитетной, универсальной и всеобъемлющей конвенции и представить ее Генеральной Ассамблее ООН в ходе 78-й сессии в строгом соответствии с резолюцией 75/282. Для этих целей Россия и Китай представили совместный проект такой конвенции в качестве основы для переговоров.

Стороны поддерживают курс на интернационализацию управления сетью "Интернет", выступают за равные права на управление ею, считают неприемлемыми любые попытки ограничить их суверенное право на регулирование и обеспечение безопасности национальных сегментов сети "Интернет", заинтересованы в более активном подключении Международного союза электросвязи к решению этих задач.

Стороны намерены углублять двустороннее сотрудничество в области обеспечения международной информационной безопасности на основе профильного межправительственного соглашения 2015 года. В этих целях Стороны условились принять в ближайшее время план российско-китайского взаимодействия в данной области.

IV

Стороны подчеркивают, что Россия и Китай как мировые державы и постоянные члены Совета Безопасности ООН намерены строго придерживаться моральных принципов и ответственности, решительно отстаивать международную систему, в которой ООН принадлежит центральная координирующая роль в международных делах, отстаивать миропорядок, основанный на международном праве, включая цели и принципы Устава ООН, продвигать многополярность и содействовать демократизации международных отношений, сообща выстраивать еще более процветающий, стабильный и справедливый мир, вместе создавать международные отношения нового типа.

Российская Сторона отмечает позитивное значение концепции Китайской Стороны о построении "сообщества единой судьбы человечества" для укрепления солидарности мирового сообщества и объединения усилий в реагировании на общие вызовы. Китайская Сторона отмечает позитивное значение усилий Российской Стороны по формированию справедливой многополярной системы международных отношений.

Стороны намерены твердо отстаивать незыблемость итогов Второй мировой войны и сложившийся послевоенный миропорядок, защищать авторитет ООН и справедливость в международных отношениях, противостоять попыткам отрицания, искажения и фальсификации истории Второй мировой войны.

В целях не допустить повторения трагедии мировой войны Стороны будут решительно осуждать действия, направленные на то, чтобы нивелировать ответственность за злодеяния фашистских агрессоров, милитаристских захватчиков и их пособников, осквернить и запятнать честь стран-победительниц.

Стороны выступают за формирование между мировыми державами отношений нового типа, основанных на взаимном уважении, мирном сосуществовании и взаимовыгодном сотрудничестве. Подтверждают, что российско-китайские межгосударственные отношения нового типа превосходят военно-политические союзы времен "холодной войны". Дружба между двумя государствами не имеет границ, в сотрудничестве нет запретных зон, укрепление двустороннего стратегического взаимодействия не направлено против третьих стран, не подвержено влиянию изменчивой международной среды и ситуативных перемен в третьих странах.

Стороны вновь заявляют о необходимости консолидации, а не раскола международного сообщества, потребности в сотрудничестве, а не в конфронтации. Стороны выступают против возвращения международных отношений к состоянию противоборства крупных держав, когда слабые становятся добычей сильных. Стороны намерены противостоять попыткам подмены общепринятых и согласующихся с международным правом форматов и механизмов некими правилами, вырабатываемыми в "узком кругу" отдельными странами или блоками стран, выступают против решения международных проблем не на основе консенсуса, а через обходные схемы, выступают против политики силы, травли, односторонних санкций и экстерриториального применения юрисдикции, а также против злоупотребления политикой в области экспортного контроля, поддерживают содействие развитию торговли в соответствии с правилами Всемирной торговой организации (ВТО).

Стороны подтвердили намерение наращивать внешнеполитическую координацию, претворять в жизнь подлинную многосторонность, укреплять сотрудничество на многосторонних площадках, защищать общие интересы, поддерживать международный и региональный баланс сил, совершенствовать глобальное управление.

Стороны выступают в поддержку и защиту многосторонней торговой системы, основанной на центральной роли Всемирной торговой организации (ВТО), принимают активное участие в реформе ВТО, выступают против односторонних подходов и протекционизма. Стороны готовы укреплять партнерский диалог и координацию позиций по торгово-экономическим вопросам, вызывающим общую озабоченность, вносить свой вклад в обеспечение устойчивой и стабильной работы глобальных и региональных производственно-сбытовых цепочек, содействовать формированию более открытой, инклюзивной, транспарентной, недискриминационной системы международных торгово-экономических правил.

Стороны выступают в поддержку формата "Группы двадцати" как важной диалоговой площадки для обсуждения вопросов международного экономического сотрудничества и мер антикризисного реагирования, сообща содействуют укреплению в рамках "Группы двадцати" духа солидарности и сотрудничества, поддерживают ведущую роль объединения в таких сферах, как международная борьба с эпидемиями, восстановление мировой экономики, поддержка инклюзивного устойчивого развития, совершенствование глобальной системы экономического управления на справедливой и рациональной основе в интересах коллективной борьбы с глобальными вызовами.

Стороны поддерживают углубление стратегического партнерства в рамках БРИКС, содействуют расширению сотрудничества по трем основным направлениям: политика и безопасность, экономика и финансы, гуманитарные обмены. В частности, Россия и Китай намерены способствовать развитию взаимодействия в области общественного здравоохранения, цифровой экономики, науки, инноваций и технологий, включая технологии искусственного интеллекта, а также повышению координации стран БРИКС на международных площадках. Стороны стремятся к дальнейшему укреплению формата "БРИКС плюс"/"аутрич" как эффективного диалогового механизма с региональными интеграционными объединениями и организациями развивающихся стран и государствами с формирующимися рынками.

Российская Сторона окажет всемерную поддержку Китайской Стороне как председателю в объединении в 2022 году, обеспечит содействие в плодотворном проведении XIV саммита БРИКС.

Россия и Китай нацелены на всестороннее укрепление Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и дальнейшее повышение ее роли в формировании полицентричного миропорядка, основанного на общепризнанных принципах международного права, многосторонности, равной, совместной, неделимой, комплексной и устойчивой безопасности.

Они считают важной последовательную реализацию договоренностей о совершенствовании механизмов противодействия вызовам и угрозам безопасности государств - членов ШОС и в контексте решения этой задачи выступают за расширение функциональных возможностей Региональной антитеррористической структуры ШОС.

Стороны будут способствовать приданию нового качества и динамики экономического взаимодействия между государствами - членами ШОС в торговой, производственной, транспортной, энергетической, финансовой, инвестиционной, сельскохозяйственной, таможенной, телекоммуникационной, инновационной и других представляющих взаимный интерес сферах, в том числе путем использования передовых, ресурсосберегающих, энергоэффективных и "зеленых" технологий.

Стороны отмечают плодотворное взаимодействие в рамках ШОС на базе Соглашения между правительствами государств - членов Шанхайской организации сотрудничества о сотрудничестве в области международной информационной безопасности 2009 г., а также в рамках профильной Группы экспертов. В этом контексте они приветствуют принятие 17 сентября 2021 г. в Душанбе Советом глав государств - членов ШОС Плана взаимодействия государств - членов ШОС по вопросам обеспечения международной информационной безопасности на 2022-2023 г.

Россия и Китай исходят из неизменно возрастающего значения культурно-гуманитарного сотрудничества для поступательного развития ШОС. В целях укрепления взаимопонимания между народами государств - членов ШОС они будут и далее эффективно содействовать углублению взаимодействия на таких направлениях, как культурные связи, образование, наука и техника, здравоохранение, охрана окружающей среды, туризм, контакты между людьми, спорт.

Россия и Китай будут продолжать работу по укреплению роли АТЭС в качестве ведущей многосторонней диалоговой площадки АТР по экономическим вопросам. Стороны намерены активизировать координацию действий в целях успешной реализации "Путраджайских ориентиров развития АТЭС до 2040 г." с упором на создание свободной, открытой, справедливой, недискриминационной, прозрачной и предсказуемой торгово-инвестиционной среды в регионе. Особый акцент будет делаться на вопросах борьбы с пандемией новой коронавирусной инфекции и восстановления экономики, цифровизации широкого спектра различных сфер жизнедеятельности, экономического подъема удаленных территорий и налаживания взаимодействия между АТЭС и другими региональными многосторонними объединениями с созвучной повесткой дня.

Стороны намерены развивать сотрудничество в рамках формата "Россия - Индия - Китай", а также укреплять взаимодействие на таких площадках, как Восточноазиатский саммит, Региональный форум АСЕАН по безопасности, Совещание министров обороны стран - членов АСЕАН и партнеров по диалогу. Россия и Китай поддерживают центральную роль АСЕАН в развитии кооперации в Восточной Азии, продолжают наращивать координацию по вопросам углубления взаимодействия с АСЕАН, совместно продвигают сотрудничество в сферах общественного здравоохранения, устойчивого развития, борьбы с терроризмом и противодействия транснациональной преступности. Стороны намерены и далее работать в интересах укрепления роли АСЕАН в качестве ключевого элемента региональной архитектуры.

Источник: Официальный сайт Кремля