Ученые развеяли миф о безобидности "омикрона"

В большинстве случаев коронавирус штамма "омикрон" у пациентов протекает в легкой форме. Несмотря на большое число заболевших, в стационарах снижается доля тяжелых пациентов. Исследователи из Гарвардской школы общественного здравоохранения и Массачусетской больницы общего профиля утверждают, что причины кроются не в самом штамме, а в уровне коллективного иммунитета. Ученые назвали категорию людей, для которой "омикрон" более опасен, чем "дельта" или другие штаммы.

Как следует из текста научной работы, опубликованной в журнале New England Journal of Medicine, к нынешней волне коронавируса в мире достигнут довольно серьезный уровень коллективного иммунитета: многие люди сделали прививки или переболели. Причем во многих странах в приоритетном порядке вакцины получают именно граждане из групп риска: пожилые или люди с хроническими заболеваниями, то есть те, для кого коронавирус представляет наибольшую опасность.

В нынешнюю волну люди из групп риска заболевают, но переносят вирус относительно легко.

Правда, как отмечается в публикации, обычно, когда говорится о легкости штамма "омикрон", сравниваются общие данные по госпитализации и смертности, не учитывая анамнез конкретного пациента, в частности, был ли человек привит или имел ли антитела после предыдущей болезни.

Однако, отмечают ученые, если сравнивать реакцию на "омикрон" у граждан, которые не болели и не прививались, то выясняется, что они попадают в больницу на 75 процентов чаще, чем в период, когда в мире доминировал штамм "дельта". Таким образом, отмечается в публикации, нельзя говорить о том, что "омикрон" переносится легче, по тяжести течения ученые его сравнивают с "альфой".

При этом в отличие от предыдущих штаммов "омикрон" распространяется быстрее, а значит, риск заражения увеличивается. Таким образом, для людей без антител, полученных естественным способом или через вакцинацию, "омикрон" оказывается значительно более опасным, чем другие штаммы коронавируса.

В публикации отмечается, что научное сообщество, видя, что в целом число госпитализаций и смертность от "омикрона" уменьшаются, начинает относиться к штамму более легко. Но ложное ощущение от того, что опасность миновала, может быть крайне опасным для людей без иммунитета к коронавирусу. Ученые предупреждают, что в зоне особого риска находятся пожилые люди, не сделавшие прививку, а также граждане с тяжелыми заболеваниями, не прошедшие вакцинацию.

Также в публикации отмечается, что вакцинация или ревакцинация бустером существенно снижает риски тяжелого течения и неблагоприятных последствий как "омикрона", так и других штаммов.