Ученые установили, почему люди теряют обоняние при коронавирусе

Исследователи из Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета и Колумбийского университета поняли, почему люди, зараженные коронавирусом, теряют на некоторое время обоняние.

Как оказалось, напрямую COVID-19 не влияет на одно из чувств человека. Обоняние пропадает в связи с иммунным ответом организма на вирусную инфекцию.

Эксперименты показали, что присутствие коронавируса рядом с нервными клетками в обонятельной ткани в носу вызывает всплеск иммунных клеток, которые обнаруживают инфекцию и борются с ней. Во время этого процесса выделяются белки (цитокины), которые и влияют на активность клеток обонятельного нерва.

Как отмечает испанская газета El Mundo, проведенное исследование может пролить свет на другие "эффекты" коронавируса, такие как "мозговой туман", головные боли, депрессия.

Ранее американские ученые также идентифицировали два гена (UGT2A1 и UGT2A2), которые частично определяют риск развития аносмии - потери обоняния. Для этого они проанализировали генетические данные почти 70 тысяч человек, переболевших COVID-19, 68 процентов из них жаловались на отсутствие запахов и вкуса.