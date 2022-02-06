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Рубрика: Экономика

Утверждена концепция развития круизного туризма на ближайшие 2 года

Текст: Анастасия Селиванова

В России начнут наращивать число морских и речных круизов, сделают их более доступными и привлекательными. Это предполагает концепция развития круизного туризма в России, рассчитанная до 2024 года и утвержденная премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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"В рамках концепции предусмотрено развитие инфраструктуры круизного туризма и совершенствование мер господдержки предприятий, участвующих в ее создании, - говорится в сообщении на сайте кабмина. - Также в планах - расширять маршрутную сеть российских круизов, в том числе в Арктике, Сибири и на Дальнем Востоке, создавать новые экскурсионные программы с посещением особо охраняемых природных территорий, развивать круизные направления, которые будут интересны не только взрослым, но и детям".

На базе ведущих круизных компаний будут обучать студентов колледжей и вузов, которые планируют работать в круизной индустрии. Конкретный план мероприятий по реализации концепции разработает Ростуризм до 1 июля этого года.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в сентябре прошлого года говорил, что необходимо уделить внимание круизному судоходству на Дальнем Востоке и в Арктике, а также разработать меры поддержки для предприятий, которые займутся модернизацией круизных судов. В правительстве считают, что даже короткий период навигации - с мая по октябрь - способен увеличить внутренний и въездной туристический поток за счет развития круизов.

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