В Испании снова отменят обязательное ношение масок на улице

Одним из главных признаков сложной эпидемиологической ситуации в Испании является требование носить маски на улице. Как только возникает угроза роста числа заболевших COVID-19, ношение масок и респираторов даже на открытом воздухе становится обязательным, когда она проходит, это требование отменяется. Подобное происходило уже несколько раз.

Как объявила министр здравоохранения Каролина Дариас, в понедельник она представит на межрегиональном совете свое решение в очередной раз отменить обязательное ношение масок (правила были ужесточены 22 декабря в преддверии новогодних праздников). Во вторник ее инициатива будет уже оформлена в виде королевского указа и опубликована в Официальном бюллетене Испании. А в четверг решение вступит в силу.

За минувшие полтора месяца, что действовала эта мера, в Испании было зарегистрировано свыше 4,6 миллиона случаев заражений - почти столько же, сколько за все остальное время (согласно последним данным, в королевстве с начала пандемии было зафиксировано почти 10,2 миллиона случаев COVID-19).

"Пришло время отказаться от масок, потому что было замечено, что это не было мерой сдерживания во время шестой волны коронавируса. Мы уже сказали, что нет смысла использовать их на улице", - отметил представитель Испанского общества профилактической медицины Хесус Молина Кабрильяна.

По словам экспертов, отмена данного требования имеет психологическую важность для населения, она позволит людям почувствовать себя более свободными. Тем более, что заражения обычно происходят в плохо проветриваемых помещениях, обращают внимание специалисты.

Стоит отметить, что Испания является одной из немногих стран, которые до сих пор требуют носить маски в качестве одной из основных профилактических мер по предотвращению распространения коронавируса. Они обязательны в помещениях, общественном транспорте, на футбольных матчах, во время концертов. Маска стала обязательным атрибутом для школьников старше 6 лет, они должны носить ее все время, что находятся в классе.