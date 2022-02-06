В Марокко умер упавший в 32-метровый колодец мальчик

В Марокко завершилась операция по спасению 5-летнего мальчика, первого февраля упавшего в 32-метровый колодец.

Чтобы извлечь несовершеннолетнего, власти задействовали экскаваторы, которые в присутствии инженеров и топографов аккуратно убирали слои грунта. Чтобы мальчик не задохнулся, ему спустили кислородную трубку.

За спасательной операцией несколько дней наблюдали не только миллионы марокканцев, но и жители других стран. Но чуда не случилось. Ребенок умер, сообщает ТАСС.

Король Мухаммед VI позвонил родителям погибшего и выразил свои соболезнования.