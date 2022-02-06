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06.02.2022 19:00
Рубрика: Экономика

В недалеком будущем все операторы сотовой связи станут "виртуальными"

Текст: Олег Капранов
Российская газета - Федеральный выпуск № 26(8674)
В ближайшие годы все операторы сотовой связи станут "виртуальными". Они не будут владеть собственной инфраструктурой, а работать будут на мощностях, принадлежащих другим компаниям. Конкуренция же за абонентов станет опираться на более выгодные тарифы и пакеты услуг.
Вышки перестанут быть частью бизнеса сотовых операторов. Фото: Сергей Куксин Вышки перестанут быть частью бизнеса сотовых операторов. Фото: Сергей Куксин
Вышки перестанут быть частью бизнеса сотовых операторов. Фото: Сергей Куксин

Две ключевые сделки на рынке телекоммуникационной инфраструктуры в 2021 году - продажа компаниями VEON (бренд "Билайн") и "МегаФон" своих дочерних башенных структур компаниям "Сервис-Телеком" и Kismet Capital Group за 71 млрд руб. и 94 млрд руб. соответственно. Как отмечают аналитики, в результате этих сделок в России сформировался рынок башенной инфраструктуры: тех самых столбов, вышек и мачт, на которые крепятся базовые станции и иное оборудование, принадлежащее операторам связи.

Фото: Xiaomi
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Операторы связи в России используют для размещения сетевого оборудования около 85 тысяч башен, мачт и столбов. Лидером рынка считается "Новые башни" - компания принадлежит Kismet Capital Group и "МегаФону". Под контролем у нее 30 тысяч объектов связи. На втором месте "Сервис-Телеком", по контролем которой около 23 тысяч объектов. Есть и два независимых игрока - компания МТС (по данным AC&M Consulting, около 18 тысяч башен). Еще один крупный независимый игрок на рынке - Tele2, по оценке ComNews Research, у компании 13 тысяч башен.

Главная интрига - как распорядятся активами МТС и Tele2. Как сообщили "РГ" в МТС, весной оператор намерен "завершить выделение башенных активов в отдельную компанию". В Tele2 убеждены, что шеринг инфраструктуры - оптимальный способ ведения бизнеса.

Сейчас на одной вышке оператора, как правило, размещено только его оборудование, хотя операторы рассматривают и иные схемы взаимного размещения базовых станций. По данным AC&M Consulting, показатель количества арендаторов на одну башню (TR) у операторских компаний обычно находится в диапазоне 1,1-1,2. У независимого "Сервис-Телекома", например, по данным РБК, TR равен двум, а в некоторых регионах 2,5-3,5. Участники рынка убеждены, что нынешнее перераспределение ресурсов на рынке сотовой связи позволит операторам снизить затраты на поддержание инфраструктуры и сделать услуги связи более доступными для абонентов.

"Строительство собственной инфраструктуры силами оператора - более затратное мероприятие, чем ее аренда. Кроме этого, при аренде базовой станции выход на одну площадку будет сразу у нескольких операторов связи. Это выгодно и для инфраструктурной компании, и для операторов связи", - сообщил "РГ" Дмитрий Тур, директор департамента госрегулирования рынка телекоммуникаций минцифры.

Телеком-операторы должны "сфокусироваться на качестве самой связи и оборудовании для ее предоставления, а также на клиентском сервисе, отдав в руки профессиональных управленцев вопросы возведения опорных конструкций, аренды земли и контрактов по поддержанию их бесперебойной работы", считает генеральный директор "МегаФона" Хачатур Помбухчан.

Фото: iStock
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Фактически на рынке будет сформирована единая инфраструктура сотовой связи четвертого и пятого поколений, отмечают эксперты. Этот процесс начнется с низкомаржинальных и труднодоступных регионов, и здесь существенную роль сыграет программа устранения цифрового неравенства, которая реализуется в рамках нацпроекта "Цифровая экономика". А затем распространится на всю страну. Особенно ощутимым будет преимущество новой конфигурации рынка при строительстве инфраструктуры для сетей пятого поколения, которые требуют устанавливать оборудование связи максимально часто.

Доминировать продолжит "большая четверка", однако значение фактора инфраструктуры, качества покрытия в тех или иных зонах существенно снизится. Фактически операторы связи превратятся в "виртуальных" и в отсутствие возможности расширить физическое покрытие сети будут конкурировать за счет более агрессивного маркетинга и привлекать клиентов пакетами цифровых сервисов, переупаковывая их в зависимости от интересов пользователей. Примерно так, как сегодня на разных пользователей направлены предложения оператора Yota и "МегаФона", на сети которого Yota работает. Или Tele2 и операторов "Тинькофф Мобайл" и "СберМобайл", притом что работают все трое на одной и той же инфраструктуре.

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