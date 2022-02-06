В Перу опять меняется состав правительства

Перу не везет с правительствами. За последние полгода, после того как президентом стал Педро Кастильо, сменилось уже три кабинета министров.

Последний глава правительства Эктор Валер провел на своем посту всего три дня. Он был вынужден подать в отставку из-за скандала, разразившегося после публикации в местных СМИ, в которой говорилось, что в 2016 году ныне покойная супруга и дочь политика обвинили его в домашнем насилии. Сам Валер отрицает эти обвинения. Тем не менее несколько партий заявили, что не будут выражать ему вотум доверия, и премьер уступил давлению общественности, пообещав вернуться, если это потребуется.

Перед тем, как оставить кресло главы правительства, Валер попытался спасти свой кабинет, упирая на то, что конституция дает срок до одного месяца, чтобы министры доказали свою дееспособность, и это правило должно распространяться и на премьера. Однако предотвратить отставку это не помогло. Против его нахождения во главе правительства выступили даже некоторые его члены.

Стоит отметить, что за минувшие полгода президент Перу сменил уже множество министров (перестановки происходят примерно раз в десять дней), однако при отставке премьера свои посты автоматически покидают все члены правительства. Кого из них заменит Кастильо, а кого оставит на своих местах, пока не известно. Как отмечают местные СМИ, реальная власть сейчас принадлежит советникам президента.

Интересно, что Валер, хотя и пробыл во главе правительства всего три дня, не смог побить рекорд, установленный Мигелем Мухикой. Он был назначен премьер-министром Перу 2 октября 1968 года, а на рассвете 3 октября уже смещен со своего поста в связи с переворотом, устроенным генералом Хуаном Веласко Альварадо.