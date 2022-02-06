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06.02.2022 16:12
Рубрика: Власть

В Санкт-Петербурге суворовцев вакцинируют препаратом "Гам-КОВИД-Вак-М"

Текст: Юрий Гаврилов

С 7 февраля в Санкт-Петербурге на территории одной из детских поликлиник начнется вакцинация воспитанников Санкт-Петербургского Суворовского военного училища. Об этом с ссылкой на командующего Западным военным округом генерал-полковника Александра Журавлева сообщила пресс-служба ЗВО.

Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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"Воспитанников училища в возрасте от 12 до 17 лет вакцинируют препаратом "Гам-КОВИД-Вак-М" исключительно после согласия родителей. Ребята старше 15 лет также будут вакцинированы только после самостоятельно подписанного письменного согласия. К вакцинации допускаются подростки только при отсутствии медицинских противопоказаний к прививке", - проинформировали в пресс-службе. Там уточнили, что перед вакцинацией медики проверят у ребят температуру. А после введения препарата суворовцы в течение получаса будут находиться под наблюдением специалистов.

Ранее на заседании действующего в Минобороны РФ оперативного штаба по профилактике и борьбе с новой коронавирусной инфекцией начальник Главного военно-медицинского управления Дмитрий Тришкин доложил, что первый компонент вакцины для подростков "Гам- КОВИД-Вак-М" получили уже более 1 тысячи воспитанников суворовских и нахимовских училищ, а также учащиеся президентских кадетских корпусов и воспитанницы ведомственных пансионов для девочек.

Было сказано, что поствакцинальных или аллергических реакций организма на эти прививки среди учащихся не выявлено. А сама вакцинация ведется в рамках стартовавшей в минобороны массовой иммунизации воспитанников ведомственных довузвских учебных заведений. "Во всех прививочных пунктах и в образовательных учреждениях организован непрерывный контроль за состоянием здоровья воспитанников", - сообщили в Минобороны РФ.

Там отметили, что для защиты здоровья воспитанников ведомственных довузовских образовательных учреждений с круглосуточным типом проживания введены дополнительные меры по предотвращению заноса и распространения коронавирусной инфекции. "Организовано превентивное тестирование как переменного, так и постоянного состава", - заявили в Минобороны РФ.

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