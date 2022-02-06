В Восточную Европу и на Украину прибывают подразделения солдат НАТО и оружие

Ленты информагентств в последние дни непрерывно пополняются сообщениями о переброске Западом все новых военных подразделений и техники к границам России.

В Германию и Польшу в выходные прибыли первые отряды американских военных, которых президент США Джозеф Байден решил направить в Восточную Европу под предлогом разжигаемой им напряженности вокруг Украины. По данным Польского агентства печати, девять самолетов доставили передовую группу и солдат американской 82-й воздушно-десантной дивизии, а всего в страну будет переброшено 1700 военных. Еще около тысячи солдат США будет направлено в Румынию. Телеканал CBS News рассказал, что в Эстонию прибыли американские истребители F-15 и служащие истребительной эскадрильи ВВС США.

А Великобритания направила своих военных непосредственно на Украину. Речь, по данным Daily Mirror, о примерно сотне спецназовцев, которые будут "обучать украинских солдат разведывательно-диверсионным действиям и снайперскому делу".

В минувшие выходные на Украину прибыла восьмая партия военного снаряжения из США весом 86 тонн, а всего с начала года Киеву передали уже 650 тонн.

Немецкая Suddeutsche Zeitung рассказала о запросе посольства Украины в Берлине в МИД ФРГ, в котором запрашивается широкий перечень новейших вооружений. Это средства ПВО и ПРО, боеприпасы для автоматических пушек, зенитные ракетные комплексы, стрелковое оружие и многое другое. Пока Германия остается чуть ли не единственной страной в НАТО, осмеливающейся перечить линии США. Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт в интервью медиагруппе "Функе" исключила поставки оружия Киеву, призвав к диалогу. А газета Welt am Sonntag отмечает, что Киев требует от Берлина такие вооружения, которые пока не могут позволить себе даже в бундесвере.

Еще одним разочарованием для "ястребов" стало решение Израиля, запретившего странам Прибалтики передавать Украине оружие израильского производства. По данным Breaking Defense, речь в первую очередь о противотанковых комплексах Spike.

На фоне все более громкого лязга оружия в Восточной Европе продолжается диалог России и Запада о гарантиях безопасности, в котором Москва сейчас делает акцент на принципе неделимости безопасности. Замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд на словах его поддержала: "Мы все верим в неделимость безопасности. Это содержится во всех наших основополагающих документах, во всем, с чем мы согласились". В то же время интерпретация этого принципа у Вашингтона своя. В Москве на него ссылаются в контексте требования о нерасширении НАТО, указывая, что нельзя отделять права стран на вступление в военные альянсы от обязанности учитывать при этом интересы других стран в сфере безопасности. Нуланд же в интервью агентству ТАСС сослалась на него, озвучив ряд претензий к Москве, включая воссоединение Крыма с Россией. Замгоссекретаря заявила, что "наши страны должны говорить о том, как мы понимаем неделимость безопасности, вернуться к общему пониманию".

Взгляд из Италии

Авторы документального фильма "Дисциплина молчания", первая часть которого была показана на новостном телеканале Rai News 24, раскрыли трагические подробности гибели итальянского репортера Андреа Роккелли и его российского переводчика Андрея Миронова на Донбассе. Они пришли к выводу, что приказ начать минометный обстрел 24 мая 2014 года в районе села Андреевка под Славянском, в результате которого погибли журналисты, отдал лично командир 95-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины Михаил Забродский.

По сей день дело об убийстве Роккелли и Миронова оставалось нераскрытым. Итальянские правоохранительные органы так и не смогли докопаться до истины. До недавнего времени единственным обвиняемым считался гражданин Украины и Италии нацгвардеец Виталий Маркив, которого в 2019 году суд Павии приговорил к 24 годам тюрьмы. Тем не менее спустя год апелляционная инстанция оправдала Маркива, а в 2021 году Верховный Кассационный суд поставил точку, подтвердив данный вердикт.

В рамках своего расследования журналисты Андера Шерезини и Джузеппе Борелло задались целью восполнить этот недопустимый пробел и ответить наконец на вопрос: кто убил Энди (псевдоним Роккелли) и Миронова? Репортеры сумели найти ценного свидетеля через официальные списки дезертиров из украинской армии. Им оказался бывший военнослужащий, ныне не проживающий на Украине, который отчетливо воспроизвел события того трагического дня, указав на Героя Украины и ныне депутата Верховной рады Михаила Забродского. По словам бывшего военного, стрельбу могли открыть только по распоряжению Забродского.

"Приказ отдал Забродский. Не знаю почему, никакой провокации со стороны безоружных журналистов не было", - рассказал украинец, чье лицо скрыто, а голос видоизменен, озвучив слова командира ВСУ: "Эти люди не должны туда пройти".

Вторая часть нашумевшего видеорасследования будет показана на телеканале Rai News 11 февраля.

Подготовила Нива Миракян (Рим)