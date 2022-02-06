Военнослужащий ДНР погиб на линии соприкосновения в Донбассе

В управлении Народной милиции ДНР заявили о гибели военнослужащего на линии соприкосновения в Донбассе после прицельного огня украинского снайпера.

"Сегодня снайпер 25 ОВДБр (отдельной воздушно-десантной бригады) по приказу военного преступника Кураша с огневой позиции в районе н.п. Верхнеторецкое (Северное) открыл прицельный огонь по позиции наших защитников в районе н.п. Верхнеторецкое (Южное). С прискорбием сообщаем, что выполняя свой долг по защите республики, погиб военнослужащий Народной милиции", - говорится в заявлении ведомства.