Володин заявил о мерах по защите граждан от обмана при покупке авто

Необходимо принять изменения в законодательство, которые защитят граждан от мошенничества при покупке автомобилей. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что к депутатам поступает много обращений на эту тему.

Одна из мошеннических схем, по его словам, касается залоговых автомобилей. "Человек приобретает машину, не зная, что она находится под обременением - чаще всего банка. Нечестный продавец замалчивает этот факт", - пояснил Володин.

При такой схеме, если бывший владелец перестает выплачивать долг, предмет залога - транспортное средство - могут забрать.

Председатель ГД добавил, что на данный момент установлен добровольный порядок регистрации обременения на автомобиль в реестре уведомлений о залоге движимого имущества. Такие сведения вносятся в единую информационную систему нотариата, однако их не добавляют в ПТС и не передают в ГИБДД.

"Это не позволяет проверить автомобиль при его регистрации, - отметил спикер. - А значит, покупатель не всегда может знать, что приобретает имущество, которое у него могут забрать, не вернув денег".

Чтобы избежать таких несправедливых ситуаций, необходимо принять поправки в законодательство, которые, по словам Володина, позволят усовершенствовать взаимодействие между ГИБДД и Федеральной нотариальной палатой.

Механизм целесообразно ввести по аналогии с тем, как это сделано с Росреестром при совершении сделок с недвижимостью, уточнил парламентарий.

В жилищной сфере уже приняты изменения, защищающие граждан. Володин напомнил, что на этой неделе вступил в силу закон, который защитит граждан от мошенников при покупке квартиры. Раньше человек мог купить недвижимость, не зная, что жилье аварийное, а теперь появилась возможность получить данные о состоянии дома. Сделать это можно при помощи выписки из ЕГРН.