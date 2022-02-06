Восемь человек погибли в результате схода лавин в Австрии

Один человек погиб и еще четверо пострадали пятого февраля в результате схода лавины в западной Австрии. Днем ранее сильный снег и две лавины стали причиной смерти еще семерых горнолыжников. Как объяснили синоптики, после обильных осадков (преимущественно в твердом виде) последовала более теплая погода, создавшая необычайно опасные условия в горах.

Австрийская телекомпания ORF сообщила, что жертвой схода лавины в муниципалитете Шмирн стал 58-летний местный житель. А в пятницу погибли 42-летний гид и четыре шведских лыжника (мужчины в возрасте 40 лет). Лавина накрыла их возле города Шпис на границе со Швейцарией. Еще один член группы - 43-летний швед - смог вызвать помощь по телефону. Его жизнь сейчас вне опасности.

Еще в одном случае погибли двое австрийских лыжников.