Врач назвал продукты, которые замедляют выздоровление при "омикроне"

Кандидат медицинских наук Сергей Чудаков перечислил продукты, которые замедляют выздоровление при "омикроне". По его словам, к ним относятся фастфуд, майонез и сладости, сообщает РИА Новости.

"Сегодня люди питаются в основном провоспалительными продуктами, которые не помогают укрепить иммунитет, а наоборот, ослабляют его​​​. Это весь фастфуд, картофель фри, промышленный майонез с уксусом, промышленные сладости - конфеты, пирожные, торты", - пояснил Чудаков.

С другой стороны, по словам врача, полезны почти все овощи, зелень и ягоды - особенно черного цвета. А лук и чеснок Сергей Чудаков порекомендовал употреблять "курсами" - по три дня с семидневным перерывом, чтобы они не погубили микрофлору кишечника.

Также врач подверг критике молочные продукты. Он отметил, что для многих они являются провокаторами хронических воспалений.