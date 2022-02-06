Врач Османов перечислил самые вредные алкогольные напитки

Врач-терапевт и кардиолог Рустем Османов перечислил самые вредные для организма алкогольные напитки. К ним он отнес коньяк и пиво, сообщает "Прайм".

По словам Османова, коньяк считается одним из самых высококалорийных напитков.

"При регулярном употреблении коньяк может вызвать нарушение углеводного и жирового обменов. Также при превышении дозировки 80 мл и более коньяк оказывает сосудосуживающий эффект", - рассказал врач.

Пиво же, по словам Османова, при частом употреблении нагружает почки и отрицательно действует на слизистую желудка и поджелудочную железу, а также приводит к заболеваниям эндокринной системы, нарушению репродуктивной функции и гормональным расстройствам, причем, не только у мужчин, но и у женщин.

Еще одним вредным напитком врач назвал алкогольные коктейли, не уточнив, какие именно. Османов уверен, что в них содержится большое количество сахара.

Относительно безвредным алкоголем врач считает вино. По его словам, в умеренных количествах вино разжижает кровь, расширяет сосуды и может служить для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

"Однако стоит учитывать тот факт, что из-за низкого содержания спирта человек не способен контролировать количество выпитого, и, таким образом, повышается нагрузка на печень", - отметил Османов.

Врач подчеркнул - злоупотребление любым алкоголем приводит к многочисленным заболеваниям, интоксикации организма, отравлениям, нарушению функции сердца, печени и почек.