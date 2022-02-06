Земан: У спецслужб Чехии нет доказательств о причастности РФ ко взрывам

Президент Чехии Милош Земан заявил, что чешская контрразведка не располагает данными о проникновении агентов российских спецслужб на военные склады во Врбетице, где в 2014 произошли взрывы, передает ТАСС.

В интервью чешскому телеканалу СNN Prima News Земан однозначно заявил, что "служба безопасности и информации не имеет доказательств и свидетелей, что российские агенты были на территории складов во Врбетице".

Ранее Прага обвинила российские спецслужбы в организации диверсии на военных складах во Врбетице в 2014 году. В Москве данные обвинения считают абсурдными и надуманными.