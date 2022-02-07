Ассоциация анимационного кино отмечает десятилетие

Сегодня, 7 февраля, 10-летний юбилей не только у Ассоциации анимационного кино (ААК), но у всей индустрии. В 2012 -м году ее первые представители объединились ради общих целей и под эгидой ААК достигли на этом пути значимых успехов.

Импульс к созданию Ассоциации был дан на встрече ведущих представителей анимационной отрасли с Владимиром Путиным в 2011 году и решением о создании профессиональной Ассоциации организаций индустрии анимационного кино, которая была зарегистрирована 7 февраля 2012 года.

Илья Попов, президент Ассоциации анимационного кино России, продюсер, основатель группы компаний "Рики" говорит так: "Ассоциация - это прежде всего талантливые люди, которые искренне любят своё дело, бережно сохраняют лучшие традиции отечественной анимации, верят в её успех и прикладывают много усилий для создания качественного контента. Как результат - всё больше российских проектов получают международное признание, а к производству и финансированию подключаются крупные зарубежные партнеры, что открывает новые перспективы для разработки и продвижения ярких контентных историй. Наши проекты по-прежнему добрые и смысловые, опираются на общие человеческие ценности и остаются как бы вне времени. И даже через десятилетие мультфильмы, созданные в России, будут актуальны и полезны. Всё это стало возможным благодаря огромной работе команды Ассоциации и её участников".

За эти 10 лет было решено много важнейших вопросов поддержки анимационной индустрии со стороны профильных министерств и ведомств. Ассоциация сотрудничает с Министерством культуры РФ и Фондом кино, Минэкономразвития РФ и РЭЦ, Минпромторгом РФ, а также с Правительством Москвы и другими государственными структурами. Объем анимационного рынка возрос с 4 млрд до 20 млрд рублей за 10 лет. Сейчас Ассоциация по поручению Правительства РФ работает с профильными ведомствами над новым пакетом налоговых льгот, введение которого приведет к четырехкратному росту производства и увеличению занятости в индустрии в два с половиной раза по сравнению с 2018 годом.

Исполнительный директор ААК Ирина Мастусова подчеркивает, что без поддержки государства российская анимация могла бы и не выжить. А также делится мечтой, чтобы Москва получила звание столицы анимационного кино - крупнейшей метрополии мира, поддерживающей анимацию, как это произошло с Сеулом и Токио.

Председатель Правления Ассоциации анимационного кино, председатель Совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева считает, что "за 10 лет анимация, существенно повысив свой статус, стала не только сферой искусства, но и драйвером креативных индустрий в стране. Важно, что благодаря площадке ААК у нас есть общая позиция, возможность обмена опытом, практиками, мнениями. Именно за счет своевременного объединения усилий российская анимационная отрасль достигла тех уверенных темпов роста, которые мы имеем сегодня".

Совсем свежая премьера, которую запустила ААК в 2021 году - платформа МультАнима, на которой собраны все произведения российской авторской анимации за последние 30 лет. А еще у нас будет праздник - День российского аниматора. Инициатива ААК по созданию такого праздника поддержана на самом высоком уровне.