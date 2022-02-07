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Рубрика: Экономика

АТОР прогнозирует рост цен на туры в Турцию до 50%

Текст: Алексей Рыбин

Операторы спрогнозировали рост цен на туры в Турцию к началу сезона до 50%. При этом "горящих" летних туров, скорее всего, не будет, сообщает ассоциация туроператоров России.

Фото: РИА Новости
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По данным АТОР, купить поездку на турецкие курорты дешевле россияне смогут лишь до апреля.

"После окончания акции раннего бронирования (31 марта у большинства туроператоров и у части - до конца апреля) цены на проживание в отелях Турции могут вырасти в среднем еще на 25-40%, прогнозируют в PEGAS Touristik. А в PAC Group, говоря о сегменте дорогих отелей, считают, что без скидок акции раннего бронирования, цены на летнюю Турцию будут выше примерно на 50%", - отмечается в сообщении.

При этом тарифы турецких отелей в евро поднялись примерно на 10-15%.

Согласно оценкам туроператоров, этой зимой доля Турции в общем объеме бронирований на лето составляет порядка 70%. А по общему прогнозу к концу раннего бронирования показатели вернутся к допандемийным объемам или даже превзойдут их.

Что касается летних "горящих" путевок, то их не будет по причине массового приезда в Турцию - в отличие от 2020 года - немецких и британских туристов.

Экономика Туризм

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