АТОР прогнозирует рост цен на туры в Турцию до 50%

Операторы спрогнозировали рост цен на туры в Турцию к началу сезона до 50%. При этом "горящих" летних туров, скорее всего, не будет, сообщает ассоциация туроператоров России.

По данным АТОР, купить поездку на турецкие курорты дешевле россияне смогут лишь до апреля.

"После окончания акции раннего бронирования (31 марта у большинства туроператоров и у части - до конца апреля) цены на проживание в отелях Турции могут вырасти в среднем еще на 25-40%, прогнозируют в PEGAS Touristik. А в PAC Group, говоря о сегменте дорогих отелей, считают, что без скидок акции раннего бронирования, цены на летнюю Турцию будут выше примерно на 50%", - отмечается в сообщении.

При этом тарифы турецких отелей в евро поднялись примерно на 10-15%.

Согласно оценкам туроператоров, этой зимой доля Турции в общем объеме бронирований на лето составляет порядка 70%. А по общему прогнозу к концу раннего бронирования показатели вернутся к допандемийным объемам или даже превзойдут их.

Что касается летних "горящих" путевок, то их не будет по причине массового приезда в Турцию - в отличие от 2020 года - немецких и британских туристов.