Bloomberg отличился, сообщив о якобы начавшемся "вторжении России на Украину"

"Мы готовим заголовки для многих сценариев, и заголовок "Россия вторгается в Украину" был случайно опубликован", - пояснили причину произошедшего в оскандалившемся информагенсттве. Звучит неубедительно для любого, знакомого со спецификой работы крупной новостной организации. Ведь, по такой логике, у Bloomberg должны быть на всякий случай припасены заголовки "Инопланетяне высаживаются на Земле", "Реки текут вспять", "Белый дом улетает в космос" и им подобные. Но проблема в том, что из всех "заголовков для многих сценариев" была обнародована именно новость о якобы начавшемся "российском вторжении" .
Предположить, что журналисты и выпускающие редакторы, будучи под влиянием искусственно нагнетаемой США и их союзниками антироссийской истерии, совершили ошибку, действительно можно. Однако с учетом того, что публикация неверефицированной информации для агентства, целевой аудиторией которой является мировая финансовая элита, - это табу, вероятность технической ошибки мала. Скорее, речь идет о явной репетиции Bloomberg оперативного информационного освещения военного конфликта на востоке Украины. Конфликта, который Россия начинать не собирается. Но который в любой момент может развязать Киев, который отказывается выполнять Минские соглашения и который накачивают оружием западные страны, тем самым косвенно подталкивая к силовому решению проблемы Донбасса.
Нельзя исключать зондажа Bloomberg мировых фондовых рынков от сброса на них подобной "информационной бомбы". С учетом того, что новость была опубликована уже после закрытия торгов в Америке, "не очень-то верится в то, что это было совсем уж случайное действие. Оно производилось с оглядкой на фондовый рынок", - пояснил в эфире радиостанции Business FM российский политолог Георгий Бовт. Наконец, возможна и намеренная провокация Украины, руководство которой в режиме 24/7 обрабатывает ведущие западные СМИ истеричными новостями о "неминуемом" вторжениии.
Причастность Bloomberg к решению далеких от профессиональной этики журналистов задач неоднократно констатировали в МИД России. Так, замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков сравнил появление направленных на нанесение экономического ущерба Москве новостей от данного СМИ со "слегка вонючим сыром рокфор". А официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова в минувшую субботу подтвердила: Bloomberg публикует лживые материалы на системной основе.
"Это прекрасная демонстрация того, насколько опасна ситуация, провоцируемая бесконечными агрессивными заявлениями, которые идут из Вашингтона, из Лондона, из других европейских столиц, - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. - Это иллюстрация того, какие последствия может иметь атмосфера чрезвычайной напряженности, которая сейчас сложилась по причине этих агрессивных действий наших контрагентов в Европе. И это, наверное, также прекрасная демонстрация того, как подобные сообщения могут привести к непоправимым последствиям". По словам представителя Кремля, в нынешней ситуации "можно даже говорить не "фейк-ньюс", а "Bloomberg-ньюс", что будет иметь под собой основания".
Алексей Пушков
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ
Агентство Bloomberg по ошибке сообщило о вторжении России на Украину. По ошибке? Но так ли это? Ведь это закономерная ошибка, неумолимо вытекающая из истеричного политического настроя американских СМИ, которые предвкушают войну, ждут ее, подталкивают к ней и только что не требуют прямого военного вмешательства США. Негодующие фразы типа "почему президент Байден не делает большего для защиты Украины?!" кочуют с одного американского телеканала на другой. Вот Bloomberg и сорвался в прямую ложь. Но это далеко не впервой. Все это в американских СМИ уже многажды было - и насчет Югославии, и Ирака, и Ливии, и Сирии. А теперь открыли для себя новый фейковый фронт.