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07.02.2022 03:50
Рубрика: В мире

Bloomberg отличился, сообщив о якобы начавшемся "вторжении России на Украину"

Текст: Александр Гасюк
Российская газета - Федеральный выпуск № 26(8674)
Далеко не первым, но на этот раз вопиющим примером журналистского непрофессионализма отличилось американское информагентство Bloomberg. На сайте СМИ появился сенсационный заголовок: "Россия вторгается на Украину". Причем, "горячая новость" была не просто опубликована, а сопровождена пометкой Live, дескать, это происходит прямо сейчас, в прямом эфире. Спустя полчаса публикация была удалена, а расположенный в Нью-Йорке центральный офис Bloomberg объяснил недоразумение ошибкой, выразил "глубокие сожаления" и обещал расследовать причину медиакофуза. Вне всякого сомнения, результаты разбирательства мы так и не узнаем, но истинные цели опасной информационной провокации лежат на поверхности.
Украинские силовики в Киеве учат жителей украинской столицы воевать с несуществующим врагом. Фото: EPA Украинские силовики в Киеве учат жителей украинской столицы воевать с несуществующим врагом. Фото: EPA
Украинские силовики в Киеве учат жителей украинской столицы воевать с несуществующим врагом. Фото: EPA

"Мы готовим заголовки для многих сценариев, и заголовок "Россия вторгается в Украину" был случайно опубликован", - пояснили причину произошедшего в оскандалившемся информагенсттве. Звучит неубедительно для любого, знакомого со спецификой работы крупной новостной организации. Ведь, по такой логике, у Bloomberg должны быть на всякий случай припасены заголовки "Инопланетяне высаживаются на Земле", "Реки текут вспять", "Белый дом улетает в космос" и им подобные. Но проблема в том, что из всех "заголовков для многих сценариев" была обнародована именно новость о якобы начавшемся "российском вторжении" .

Фото: AP
В Восточную Европу и на Украину прибывают подразделения солдат НАТО и оружие

Предположить, что журналисты и выпускающие редакторы, будучи под влиянием искусственно нагнетаемой США и их союзниками антироссийской истерии, совершили ошибку, действительно можно. Однако с учетом того, что публикация неверефицированной информации для агентства, целевой аудиторией которой является мировая финансовая элита, - это табу, вероятность технической ошибки мала. Скорее, речь идет о явной репетиции Bloomberg оперативного информационного освещения военного конфликта на востоке Украины. Конфликта, который Россия начинать не собирается. Но который в любой момент может развязать Киев, который отказывается выполнять Минские соглашения и который накачивают оружием западные страны, тем самым косвенно подталкивая к силовому решению проблемы Донбасса.

Новость о вторжении России на Украину провисела на сайте Bloomberg более получаса. Якобы случайность, слишком похожая на провокацию. Фото: twitter.com/ olganYc1211

Нельзя исключать зондажа Bloomberg мировых фондовых рынков от сброса на них подобной "информационной бомбы". С учетом того, что новость была опубликована уже после закрытия торгов в Америке, "не очень-то верится в то, что это было совсем уж случайное действие. Оно производилось с оглядкой на фондовый рынок", - пояснил в эфире радиостанции Business FM российский политолог Георгий Бовт. Наконец, возможна и намеренная провокация Украины, руководство которой в режиме 24/7 обрабатывает ведущие западные СМИ истеричными новостями о "неминуемом" вторжениии.

Причастность Bloomberg к решению далеких от профессиональной этики журналистов задач неоднократно констатировали в МИД России. Так, замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков сравнил появление направленных на нанесение экономического ущерба Москве новостей от данного СМИ со "слегка вонючим сыром рокфор". А официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова в минувшую субботу подтвердила: Bloomberg публикует лживые материалы на системной основе.

Это прекрасная демонстрация того, насколько опасна ситуация, провоцируемая бесконечными агрессивными заявлениями, которые идут из Вашингтона

"Это прекрасная демонстрация того, насколько опасна ситуация, провоцируемая бесконечными агрессивными заявлениями, которые идут из Вашингтона, из Лондона, из других европейских столиц, - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. - Это иллюстрация того, какие последствия может иметь атмосфера чрезвычайной напряженности, которая сейчас сложилась по причине этих агрессивных действий наших контрагентов в Европе. И это, наверное, также прекрасная демонстрация того, как подобные сообщения могут привести к непоправимым последствиям". По словам представителя Кремля, в нынешней ситуации "можно даже говорить не "фейк-ньюс", а "Bloomberg-ньюс", что будет иметь под собой основания".

Компетентно

Алексей Пушков

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ

Агентство Bloomberg по ошибке сообщило о вторжении России на Украину. По ошибке? Но так ли это? Ведь это закономерная ошибка, неумолимо вытекающая из истеричного политического настроя американских СМИ, которые предвкушают войну, ждут ее, подталкивают к ней и только что не требуют прямого военного вмешательства США. Негодующие фразы типа "почему президент Байден не делает большего для защиты Украины?!" кочуют с одного американского телеканала на другой. Вот Bloomberg и сорвался в прямую ложь. Но это далеко не впервой. Все это в американских СМИ уже многажды было - и насчет Югославии, и Ирака, и Ливии, и Сирии. А теперь открыли для себя новый фейковый фронт.

В мире экс-СССР Украина В мире США Россия и США Отношения России и Украины

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