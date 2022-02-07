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07.02.2022 19:00
Рубрика: Экономика

Будут ли и дальше дорожать услуги такси

Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 27(8675)
Траты пассажиров на такси за год выросли примерно на 12%, сообщили "Российской газете" операторы фискальных данных. Такси дорожает из-за роста спроса, поясняют аналитики. Провоцировать дальнейшее повышение цен также может монополизация рынка и нехватка таксистов.
Агрегаторам нет нужды бороться за клиентов, когда пассажиры ищут такси, цены могут расти в разы. Фото: Сергей Куксин Агрегаторам нет нужды бороться за клиентов, когда пассажиры ищут такси, цены могут расти в разы. Фото: Сергей Куксин
Агрегаторам нет нужды бороться за клиентов, когда пассажиры ищут такси, цены могут расти в разы. Фото: Сергей Куксин

Средний чек за услуги такси, по данным компании "Платформа ОФД", обрабатывающей ежедневно до 50 млн кассовых чеков, с января 2021 года по январь 2022 года вырос в среднем на 12%, до 251 рубля. Объем продаж в денежном выражении вырос на 20%. В компании поясняют, что в этом году деловой сезон стартовал раньше, потому выросла частота пользования услугами такси.

"Яндекс" раскроет пользователям данные о формировании цен на такси

В декабре 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года на фоне предновогоднего ажиотажа средний чек увеличился сразу на 17%. Особенно заметно подорожали декабрьские поездки в Москве - на 57%. Контролирующие госорганы обращали внимание на рынок такси неоднократно. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС), в частности, заявляли, что считают важным не допускать доминирующего положения отдельных участников рынка.

Представители компаний-агрегаторов, впрочем, отмечают, что тарифы не повышали. Как пояснили "Российской газете" в пресс-службе "Ситимобил", стоимость поездок формируется автоматическими алгоритмами с учетом загруженности дорог, прогнозируемой продолжительности поездки, количества машин на линии и других факторов. В компании "Яндекс" отмечают, что спрос и предложение сейчас в балансе, потому повышающий коэффициент срабатывает реже, чем в декабре. Введение "повышающих коэффициентов" агрегаторы объясняют необходимостью привлекать водителей именно в те районы и в те часы, где их больше всего не хватает. Но увеличить количество водителей за один день невозможно.

Количество организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги такси, с первого квартала 2019 года по первый квартал 2022 года снизилось на 14%, с 91,6 до 78,9 тысячи, приводят данные в компании-поставщике онлайн-сервисов для бизнеса "Контур". Процесс ухода с рынка перевозчиков затронул регионы, там таксисты могут оказаться в дефиците. Значит, пассажирам стоит готовиться к периодическим включениям повышающих коэффициентов. В Москве и Московской области количество организаций такси, напротив, выросло. Но и здесь рассчитывать на снижение цен не стоит.

Стоимость поездки на такси за год в среднем выросла на 12%. Спрос на услуги растет, таксистов на всех не хватает, поясняют аналитики 

"В большей степени влияние на цены оказывают агрегаторы и уровень монополизации рынка. В Москве 80% сейчас занимает "Яндекс". Если монополия будет удерживаться, то цены так или иначе будут постепенно повышаться, как и комиссия", - поясняет представитель Международного Евразийского форума "Такси" Станислав Швагерус. К тому же спрос на такси постоянно растет. При этом за прошлый год сильно подорожали автомобили, и это еще никак не отображено в тарифах, добавляет он.

Экономика Транспорт Общественный транспорт

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