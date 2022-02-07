ЦБ запустил сервис анонимных обращений о теневых собственниках

Банк России запустил на своем официальном сайте сервис, через который поможет выявить лиц, реально контролирующих деятельность финансовых организаций, но не указанных в качестве владельцев и контролирующих лиц на сайтах Банка России и самих организаций.

С помощью сервиса можно анонимно направить информацию (включая подтверждающие документы) о наличии доверенностей, договоров доверительного управления, родственных связей, неправомерного использования должностного положения и другие сведения, говорящие о том, что лица могут неформально определять принимаемые в организации ключевые решения, говорится в сообщении ЦБ.

Возможность анонимного обращения предполагает, что ЦБ отвечать на такие сообщения не будет. Но Банк России будет проверять полученные сведения и в случае подтверждения - в соответствии с законом использовать информацию для включения таких лиц в список контролирующих деятельность организации.

"Выявление скрытых собственников финансовых организаций будет способствовать увеличению прозрачности и доверия к рынку. Если реальный владелец финансовой организации скрывает свое влияние на ее деятельность, это может говорить о его нежелании развивать долгосрочный и устойчивый бизнес", - цитирует пресс-служба регулятора директора департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России Людмилу Тяжельникову.