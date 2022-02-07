ЦБ запустил сервис для сообщений о тайных бенефициарах финорганизаций

Банк России запустил специальный сервис, позволяющий анонимно сообщить о лицах, реально контролирующих деятельность финансовых организаций, но не указанных в качестве владельцев. Об этом говорится в сообщении регулятора.

С помощью сервиса все желающие смогу направить данные, в том числе подтверждающие документы, о наличии доверенностей, договоров доверительного управления, родственных связей или неправомерного использования должностного положения. Желающие смогут передавать и другие сведения о случаях неформального определения ключевых решении в той или иной финансовой организации.

"Возможность анонимного обращения предполагает, что Банк России не станет отвечать на такие сообщения. Регулятор будет проверять полученные сведения и в случае подтверждения - в соответствии с законом использовать информацию для включения таких лиц в список контролирующих деятельность финансовой организации", - отметили в ЦБ.

По словам директора департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России Людмилы Тяжельниковой, новый сервис поможет увеличить прозрачность и доверие к рынку.

"Если реальный владелец финансовой организации скрывает свое влияние на ее деятельность, это может говорить о его нежелании развивать долгосрочный и устойчивый бизнес", - пояснила она.