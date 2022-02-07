Цены на нефть Urals впервые с 2014 года поднялись выше 95 долларов за баррель

Цены на российскую нефть Urals в Европе в пятницу поднялись выше 95 долларов за баррель. Об этом сообщили аналитики агентства Argus.

По словам экспертов, российская нефть дорожает вслед за ростом мировых котировок нефти в условиях высокой геополитической напряженности в мире, а также из-за опасений недостаточного предложения сырья из-за быстрого восстановления спроса.

В последний раз котировки Urals превышали 95 долларов за баррель в сентябре 2014 года.

Urals - это смесь нефти Сибири и Европейской части России. Она отличается по характеристикам от маркерного сорта Brent (более тяжелая и сернистая), поэтому продается с дисконтом к североморскому эталону. Несмотря на это, в последнее время цена Urals превышает котировки Brent.