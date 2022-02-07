Чернышенко: В программе по развитию исследований участвовало свыше 50 тысяч ученых

В 2021 году завершилась федеральная целевая программа "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2021 годы".

- В ходе ее реализации в научно-технологический комплекс России было направлено около 135 млрд рублей, из них более 84 млрд - на исследования и разработки,- сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. - Господдержку научным оборудованием получили 50 центров коллективного пользования и 25 уникальных научных установок.

Исследования, проведенные участниками программы, привлекли внимание более тысячи компаний - индустриальных партнеров. По словам главы Минобрнауки РФ Валерия Фалькова, суммарный объем средств, привлеченных из реального сектора экономики, превысил 60 млрд рублей. Общий объем коммерциализации продукции и технологий за 2017-2020 годы составил почти 32 млрд рублей.

За период реализации программы увеличилось число научных статей, индексируемых в базах данных Scopus и Web of Science, научных журналов. Прирост числа публикаций составил более 11 тыс. единиц. Увеличилось на 4,3 тыс. и количество заявок на выдачу патентов.

- В будущем мы продолжим эту работу в рамках новой госпрограммы научно-технологического развития, в которой консолидированы расходы федерального бюджета из 34 отраслевых госпрограмм, - сказал Дмитрий Чернышенко. - Уже определены 11 приоритетов, отвечающих Стратегии научно-технологического развития и интересам национальной безопасности: фундаментальные исследования и научное лидерство, кадры и человеческий капитал, новые технологии, энергетика, медицина, безопасность, Арктика, Антарктика и ряд других.