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07.02.2022 00:00
Рубрика: В мире

Четверо ближайших помощников премьера Британии покинули свои посты

Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 26(8674)
Четверо ближайших помощников премьера Британии Бориса Джонсона покинули свои посты из-за разногласий с главой правительства. "Джонсон на грани", - пишет британская пресса.

В последние дни на премьера оказывалось колоссальное давление со стороны оппозиции и ряда консерваторов в связи с вечеринками на Даунинг-стрит, которые проходили во время действия жестких ограничительных мер в начальный период пандемии коронавируса. Сотрудница секретариата кабинета министров Сью Грэй провела внутреннее расследование, которое выявило "серьезное нарушение высоких стандартов поведения правительственных чиновников". И теперь не только лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер призывает Джонсона уйти в отставку, но и его однопартийцы один за другим отказывают ему в поддержке.

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После того как премьер, вместо того, чтобы извиниться за вечеринки, публично обрушился на Стармера с чудовищными и, как позже выяснилось, голословными обвинениями, от Джонсона отвернулись даже самые преданные соратники. Первой стала Мунира Мирза, глава управления внутренней политики Даунинг-стрит, которая работала с Джонсоном с 2008 года. Как сообщает Guardian, "со времен, когда он был мэром Лондона, они держались вместе, несмотря ни на что". По данным издания, Мирза назвала высказывания премьера "ужасно неосмотрительными и безвкусными" и потребовала от шефа публичных извинений перед лидером лейбористов. Но Джонсону не хватило духа извиниться перед Стармером, и Мирза уволилась, оставив бывшему шефу полное горечи письмо. А следом за ней были вынуждены уйти директор по связям с общественностью Джек Дойл, глава аппарата Дэн Розенфельд и личный секретарь премьера Мартин Рейнольдс. По информации Guardian, это было сделано Джонсоном специально, чтобы у общественности создалось впечатление, что все происходящее - запланированное обновление состава администрации.

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