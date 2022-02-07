Депутат Синельщиков предостерег от безграничных возможностей при обороне дома

Опасно давать неограниченные возможности гражданам для обороны своих жилищ. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков, комментируя инициативу ЛДПР.

Ранее сообщалось, что депутаты фракции подготовили законопроект о праве граждан прибегать к любым способам защиты от преступников, незаконно проникающих в их дома и квартиры. Если документ будет принят, можно будет защищать свою жизнь, родных и близких с превышением допустимых рамок самообороны. То есть будет реализована формула "Мой дом - моя крепость".

Такую инициативу следует внимательно изучить и принимать поспешно точно не стоит, заявил Синельщиков, комментируя эту тему РИА Новости.

"Я думаю, что безграничных возможностей у обороняющегося быть не может, - подчеркнул он. - Всегда есть пределы обороны".

Между тем изменения в законодательство в этой сфере предлагались и ранее, но они не были поддержаны.

Отметим, что в конце января президент Владимир Путин поручил Верховному суду представить разъяснения по судебной практике по уголовным делам, связанным с превышением пределов самообороны при защите от неопасных для жизни посягательств. Об этом говорилось в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.