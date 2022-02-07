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Рубрика: Власть

Депутат Синельщиков предостерег от безграничных возможностей при обороне дома

Текст: Татьяна Замахина
Опасно давать неограниченные возможности гражданам для обороны своих жилищ. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков, комментируя инициативу ЛДПР.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ранее сообщалось, что депутаты фракции подготовили законопроект о праве граждан прибегать к любым способам защиты от преступников, незаконно проникающих в их дома и квартиры. Если документ будет принят, можно будет защищать свою жизнь, родных и близких с превышением допустимых рамок самообороны. То есть будет реализована формула "Мой дом - моя крепость".

Фото: iStock
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Такую инициативу следует внимательно изучить и принимать поспешно точно не стоит, заявил Синельщиков, комментируя эту тему РИА Новости.

"Я думаю, что безграничных возможностей у обороняющегося быть не может, - подчеркнул он. - Всегда есть пределы обороны".

Между тем изменения в законодательство в этой сфере предлагались и ранее, но они не были поддержаны.

Отметим, что в конце января президент Владимир Путин поручил Верховному суду представить разъяснения по судебной практике по уголовным делам, связанным с превышением пределов самообороны при защите от неопасных для жизни посягательств. Об этом говорилось в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

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