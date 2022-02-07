Диетолог Комиссарова перечислила случаи, когда людям не стоит худеть

Врач-диетолог Альбина Комиссарова перечислила случаи, когда людям не стоит обязательно заниматься похудением. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

По словам врача, снижать вес сегодня стало модой и частью современного образа жизни. Однако, считает диетолог, худеть нужно далеко не всем.

"Если вы чувствуете себя прекрасно, вам нравится свое тело и ваш вес в диапазоне нормальных значений, то не худейте. Если вы чувствуете себя прекрасно, вам нравится свое тело, но ваш вес выше нормальных значений, обсудите с врачом изменение образа жизни, возможные риски и не худейте", - пишет Альбина Комиссарова.

Также, по словам медика, не нужно снижать вес тем, у кого было или есть расстройство пищевого поведения, и тем, кто хочет убрать "проблемные места", "пару сантиметров" или "увидеть кубики".

"Если вы стремитесь к какому-то стандарту, быть похожим на кого-то, на вас давят близкие и общество, то не худейте", - говорит врач.

Диетолог также рекомендовала обсудить с врачом желание сбросить вес.