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07.02.2022 07:05
Рубрика: Общество

Диетолог поделилась рецептом напитка для восстановления после COVID-19

Текст: Ольга Орлова
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Самым важным во время заболевания коронавирусной инфекцией является обильное, не менее двух литров в сутки, питье, причем это должна быть простая вода. Также нужно продолжать много пить и после выздоровления. А вот от крепкого кофе и черного чая, сладкой газировки и соков в пакетах нужно отказаться, отметила врач-диетолог Анжелика Дюваль в интервью радио Sputnik.

Фото: Семен Антонов/ТАСС
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Лучше всего помогут восстановиться после COVID-19 самостоятельно приготовленный морс из натуральных фруктов и настой на основе зеленого чая.

Морсы лучше всего приготовить из клюквы и облепихи. Воду (2 литра) довести до 80 градусов. Положить туда промытые ягоды (200 граммов). Сахар лучше заменить, к примеру, клубникой. Затем блендером или толкушкой размять ягоды. Чудо-напиток готов.

Для приготовления настоя на 1,5 литра воды берем две столовых ложки качественного рассыпного зеленого чая. Добавляем туда две дольки апельсина, две столовые ложки клюквы, можно замороженной. Вместо сахара - дольки яблока без кожуры. Напиток должен настояться около часа, и можно пить его в течение дня, доливая понемногу воду.

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