Distant & Digital: дальнейший рост креативных индустрий будет зависеть от управления интеллектуальной собственностью

7 февраля в Москве начала работу Международная образовательная конференция Distant & Digital, объединившая юристов, IT-специалистов и представителей творческих профессий. В ходе открывающей сессии "Интеллектуальные права как "жизненные соки" творческих индустрий"‎ эксперты обсудили, почему творцы не всегда осознают ценность собственного интеллектуального продукта, не умеют его защищать и почему этому предстоит как можно быстрее научиться?

Заместитель директора авторско-правового дивизиона Департамента авторского права и креативных индустрий Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO) Димитер Ганчев рассказал об исследовании своей организации. Оно показало, что спрос на интеллектуальную собственность растет даже в тяжелых условиях ограничений: несмотря на пандемию, креативные индустрии стали серьезным фактором экономического роста. "Мы изучили ситуацию в 50 странах и увидели, что активность в охране и защите интеллектуальных прав была весьма высокой последние два года. Креативные индустрии напрямую влияют на формирование капитала стран, развитие инновационного потенциала и повышение конкурентоспособности. В среднем они производят 5,54% ВВП, а творцы занимают почти 6% рабочих мест в креативном секторе"‎, - отметил Димитер Ганчев.

Хотя исследования фиксируют рост креативного сегмента экономик мира, сами креаторы и креативные менеджеры пока достаточно плохо ориентируются в том, как устроен институт интеллектуальных прав, рассказал управляющий партнер ZVONKO GROUP Дмитрий Коннов, выступивший модератором обсуждения: "Сотрудничая с лейблами, российские, да и зарубежные артисты никогда не интересуются условиями контрактов. И это самая большая проблема менеджмента в индустрии".

Такое отношение демонстрируют не только креативщики, но и представители традиционных секторов экономики. Базовые знания владельцев крупных компаний и госучреждений в этой сфере зачастую сводятся к товарным знакам. Причем и они должным образом не зарегистрированы, отметил юрист, основатель юридической компании ArtLaw‎ Руслан Гацалов: "Реальными кейсами мы доказали бизнесу и госучреждениям, что интеллектуальная собственность гораздо шире, чем только товарные знаки. В компаниях огромное количество объектов, которые могут стать активами. Через креативный подход к коммерциализации можно начать эффективно использовать креативную продукцию. Так, дизайнеры могут зарабатывать на правах на лекала больше, чем бренд на продаже одежды в объективной форме".

В большинстве дел по защите авторских прав профильные юристы сталкиваются с проблемой подтверждения авторства. "Как показывает российская практика, кто первый закричал о своем авторстве, тот им и является. В международной практике иная ситуация: автором выступает тот, чье имя указано на первом экземпляре. Чтобы разрешать такие ситуации, необходимо внедрять креативный подход в юриспруденцию", - отметил Гацалов.

Для эффективной защиты креативной продукции необходимо ввести отдельную менеджерскую единицу, предложила директор по цифровому контенту ИД "Эксмо"‎ Валерия Григорьева: "Зачастую издатели выступают в качестве тьюторов для творцов, объясняют, зачем нужны договоры, как владеть правами, как работать, если персонажа хотят экранизировать или создать другое произведение на его основе. Тут всегда возникают определенные сложности. Авторы, которые много лет пишут, хорошо разбираются в этих вопросах. Но начинающих авторов приходится учить".

Диджитализация подстегнула появление множества новых объектов интеллектуальных прав, границы использования которых зачастую сложно определить. "Производство книг зачастую сопряжено с созданием производных объектов - саммари, воспроизведение нейросетями, использование исконной идеи и так далее. То есть в цифровой среде мы сталкиваемся каждый день с новыми вызовами", - заключила эксперт.

Организаторами Distant & Digital выступают Ассоциация IPChain и международный коммуникационный бренд IPQuorum. Соорганизаторы мероприятия - Федерация интеллектуальной собственности и Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP.

Официальные партнеры - Фонд "Сколково", ПАО "Ростелеком", Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), СИБУР. Финансовый партнер - банк "Новый век". Партнеры сессий - Европейская Юридическая Служба, компания "Гарант", патентное адвокатское бюро "Гардиум", группа компаний NAUMEN, адвокатское бюро "А. Залесов и партнеры". Партнеры мастер-классов - сервис Jeffit, Школа инновационных знаний Moscow Digital School, цифровая платформа IPEX, налоговая витрина данных IPCodex, сервис XSUD, компания "Онлайн Патент", сервис n"RIS, краудлендинговая платформа Co-Fi, компания DM Solutions, система автоматизации работы с документами ТурбоКонтракт, компания Eversheds Sutherland, компания IP Legal Space". Форум проходит при поддержке Singapore Academy of Law и Московского отделения Ассоциации юристов России.

Коммуникационный партнер Форума - агентство комплексных коммуникационных решений Prophet. Специальный информационный партнер - Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП), генеральный информационный партнер - информационное агентство "РИА Новости". Информационными партнерами выступают Forbes Russia, журналы "Эксперт", "Юрист компании", "Стратегия", ШОРТРИД, The Lawyer, Legal Insight, The Paragraph Magazine, "Время инноваций", "Национальный банковский журнал", "Российская газета", "Адвокатская газета", правовая газета "ЭЖ-Юрист", Platforma Media, информационные агентства "Интерфакс", "ФедералПресс", InterMedia, отраслевые порталы MovieStart, "АртМосковия", "Берза", ICT-Online.ru, ICT2GO.ru, "Телеспутник".

Конференция Distant & Digital - результат партнерства ключевых мероприятий в сфере интеллектуальной собственности IP-Академии и Skolkovo LegalTech. Новый формат конференции доказал свою состоятельность в 2020 году, раскрыв широкую палитру современных LegalTech и IP-технологий. Более 200 авторитетных специалистов из России и 20 стран мира поделились опытом адаптации к высокой конкуренции на рынке кадров и прогнозами о будущем права и института интеллектуальной собственности, судебной системы и общества в целом. Всего было проведено 50 онлайн-событий, в том числе деловых дискуссий, лекций и мастер-классов.

В разные годы участниками и партнерами IP Академии, Skolkovo LegalTech и Distant & Digital становились СИБУР, "Российские железные дороги", "Почта России", Московский метрополитен, Новолипецкий металлургический комбинат, "Аэрофлот", "Роснано", Avon, Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ, Росбанк, Deloitte Legal, "Яндекс", МТС, Thomson Reuters, Avito, НИУ "Высшая школа экономики", Европейская Юридическая Служба, Aston Martin, Baker McKenzie, "Гарант".

Подробнее о программе и условиях участия в Distant & Digital можно узнать на официальном сайте конференции.