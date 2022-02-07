Власть
07.02.2022 17:53
Текст: Владимир Кузьмин

До 200 военных Беларуси смогут привлекать для гуманитарных операций в Сирии

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Правительство РФ одобрило проект соглашения с Беларусью о сотрудничестве в области оказания гуманитарной помощи Сирии. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Министерству обороны страны провести переговоры с белорусской стороной и подписать документ.

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Соглашение предусматривает участие белорусского воинского контингента численностью до 200 человек в гуманитарных операциях в Сирии. Он сможет действовать совместно с подразделениями Вооруженных сил России и исключительно вне зоны боевых действий. Размещаться белорусские военные будут в местах дислокации российской авиационной группы.

Вопросы проживания, питания, медицинского обеспечения, материальными средствами и переводчикам на безвозмездной основе возьмет на себя Россия.

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