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Рубрика: Общество

Эксперт объяснил, как за пациентом можно наблюдать удаленно

Текст: Елена Манукиян
Пациенты с хроническими заболеваниями на протяжении всей жизни после постановки диагноза нуждаются в постоянном наблюдении. Например, пациенту с артериальной гипертензией необходимо измерять артериальное давление несколько раз в день, чтобы врач вел такого больного и не упустил ухудшения состояния, рассказал "Российской газете" директор по развитию медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье Дмитрий Домарев.
Фото: iStock
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Именно поэтому в этом году Минздрав планирует запустить пилотный проект по бесплатному дистанционному мониторингу пациентов с хроническими заболеваниями в шести регионах - Магадане, Татарстане, Новосибирске, Рязани, Тюмени, Самаре и на территориях, подведомственных медучреждениям Федерального медико-биологического агентства. Двухлетний эксперимент охватит пациентов как раз с артериальной гипертензией, а также сахарным диабетом.

По словам эксперта, дистанционный мониторинг работает так. Сначала врач определяет, нужен ли он пациенту. После этого выдает прибор и инструкцию, как им пользоваться. Пользователь скачивает мобильное приложение и подключает к нему устройство через Bluetooth. После этого все измерения с устройства автоматически передаются в приложение, а затем лечащему врачу. Если есть критическое отклонение, которое требует немедленной реакции со стороны врача, то специалист связывается с пациентом при помощи телефонного звонка, уточняет его состояние, при необходимости - рекомендует вызвать скорую помощь или вызывает ее самостоятельно. Если же отклонение не критическое, врач может также позвонить или написать в чат, чтобы уточнить, что именно могло привести к такому отклонению.

Отредактировать полученные данные с прибора нельзя: они поступают к врачу в неизменном виде. Те события, которые требуют вызова скорой медицинской помощи, врач должен видеть в первую очередь.

Как ранее рассказала замруководителя Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава Олия Артемова, для проведения эксперимента уже запущена специальная платформа, которая поможет обрабатывать сведения с персональных медицинских устройств, разработаны специальные сервисы.

"Создана единая сложная система, с помощью которой врачи смогут наблюдать своих пациентов на расстоянии: персональные медицинские помощники будут отслеживать состояние человека и подавать сигнал, если начинаются какие-то отклонения", - сказала она. По словам Артемовой, сейчас формулируются требования к медицинским изделиям, к передаче сведений с персональных медицинских устройств на платформу, а также к обработке этих сведений и передаче их врачу.

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