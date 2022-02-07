Эксперты Совбеза заявили о беспрецедентных попытках вмешательства в дела России

Эксперты Совета безопасности считают беспрецедентными попытки вмешательства во внутренние дела России со стороны западных стран.

На заседании научного совета при Совбезе обсуждались методы противодействия использованию технологий "цветных революций" на территории России​​​.

Как сообщила пресс-служба аппарата СБ, эксперты назвали беспрецедентными попытки вмешательства во внутренние дела России. По их мнению, Запад продолжает использовать различные методы сдерживания России, дискредитирует нашу страну на международной арене и и пытается дестабилизировать российскую политическую систему.

В этой связи эксперты указали на важность своевременного выявления и пресечения деструктивной деятельности иностранных неправительственных организаций. Противодействие антиконституционной деятельности должно осуществляться "широким кругом государственных органов".