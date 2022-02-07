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Рубрика: В мире

Эрдоган подхватил "омикрон"

Текст: Константин Волков
Российская газета - Федеральный выпуск № 26(8674)
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заболел коронавирусом. Это произошло сразу же после его возвращения из Киева, где он встречался третьего февраля с президентом Украины Владимиром Зеленским, обсуждая в том числе возможность посредничества Анкары на переговорах между Москвой и Киевом.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не знает, где и когда заразился ковидом. Фото: REUTERS Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не знает, где и когда заразился ковидом. Фото: REUTERS
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не знает, где и когда заразился ковидом. Фото: REUTERS

Как написал Эрдоган в Телеграм-канале пятого февраля, "сегодня результат нашего теста на COVID-19, который мы с женой сделали после легких симптомов, оказался положительным. К счастью, болезнь, вызванная одним из видов штамма "омикрон", протекает у нас легко. Мы продолжим нашу работу дома и с нетерпением ждем ваших молитв". А шестого февраля турецкий лидер сделал пост в Twitter: "Сегодня утром врач проверил наше состояние. К счастью, ничего плохого. У супруги легкое недомогание, и мы продолжаем работу дома".

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Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа также подтвердил, что состояние президентской четы "достаточно хорошее, чтобы не мешать работе". Где и когда глава Турции заразился - неизвестно. Не исключено, что это могло произойти в Киеве. Лидеры многих стран прислали Эрдогану свои пожелания выздоровления. В том числе премьер Греции Кириакос Мицотакис. Пятого февраля в Турции было зафиксировано почти 99 тысяч заболевших коронавирусом.

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