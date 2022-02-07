ЕС обсуждает с США поставки газа в Европу

"Мы строим партнерство по энергетической безопасности с США, в первую очередь оно касается увеличения поставок сжиженного природного газа. Мы ведем переговоры с другими поставщиками, например, с Норвегией, об увеличении их поставок в Европу", - отметила фон дер Ляйен.

На этот шаг Брюссель пошел в связи с опасениями, что в ответ на очередные антироссийские санкции Москва может сократить или полностью прекратить поставки газа. Переговоры также ведутся с Катаром, Азербайджаном и другими странами.

Среди других рассматриваемых мер - разработка стратегических запасов газа в ЕС и совместная закупка "голубого топлива". По крайней мере, такие идеи высказал недавно верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Согласно статистическим данным, Россия поставляет около 40 процентов потребляемого в Европе газа. Полное прекращение поставок грозит остановкой работы ряду крупных предприятий.

Примечательно, что обычных потребителей этот вопрос волнует во вторую очередь, их больше беспокоят высокие цены на газ и электроэнергию. В связи с этим в ряде европейских стран власти вводят налоговые льготы, субсидии и другие меры, чтобы оградить потребителей от больших счетов.