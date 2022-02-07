Европа отмечает 30-летие Маастрихтского договора

Евросоюз отмечает сегодня один из своих дней рождения. Формально их два, поскольку день вступления в силу первого Договора о Европейском Союзе, также известного как Маастрихтский договор (1 ноября 1993), не совпадает с датой, когда он был подписан (7 февраля 1992). Такая разница по времени связана с тем, что некоторым странам понадобилось провести референдумы или парламентские слушания, чтобы ратифицировать документ. Какая из этих вех важнее, так и не определено.

Однако именно 30 лет назад представители 12 стран (Бельгии, Дании, Германии, Греции, Испании, Франции, Ирландии, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Португалии и Великобритании) подписали документ, учредивший Европейский Союз, превративший экономический союз в политический. Как отмечается в первой статье договора, он "знаменует собой новый этап в процессе создания как никогда ранее сплоченного союза народов Европы". Целями нового образования были названы: содействие экономическому и социальному прогрессу и высокому уровню занятости, достижение сбалансированного и устойчивого развития путем создания пространства без внутренних границ, экономического и социального сплочения и создания экономического и валютного союза, включающего в конечном итоге введение единой валюты. Стороны договорились также вести общую внешнюю политику, защищать права и интересы граждан государств-членов ЕС посредством введения европейского гражданства, а также обеспечивать свободу передвижения и бороться с преступностью.

С чего все начиналось

Евросоюз был основан на трех международных организациях: Европейском объединении угля и стали, Европейском сообществе по атомной энергии и Европейском экономическом сообществе. Первое было создано после окончания Второй мировой войны, чтобы объединить каменноугольную, железорудную и металлургическую промышленности Франции, Западной Германии, Италии, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга. Именно с него фактически и началась история создания ЕС. В 1950 году глава МИД Франции Роберт Шуман предложил "поставить франко-немецкое производство угля и стали под управление общего Высшего руководящего органа в рамках организации, открытой для участия других стран Европы". Год спустя в Париже был подписан договор о создании объединения. В его рамках появились первые панъевропейские институты, в том числе предшественники Еврокомиссии.

Успехи ЕОУС и развитие атомной энергетики привело к появлению еще одного объединения - Европейского сообщества по атомной энергии (в соответствии с Римским договором 1957 года). Евроатом был призван содействовать: развитию мирного использования ядерной энергетики государствами-членами, формированию общей энергетической политики, координации принятия решений, снижению цен на энергоносители, повышению стабильности энергетики, обеспечению контроля за атомной энергетикой. Первоначально его членами были Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия, Люксембург и ФРГ, сейчас в него входят все члены ЕС (в отличие от других организаций Евроатом до сих пор существует и управляется структурами Евросоюза).

Третьим столпом, на котором впоследствии был создан ЕС, стало Европейское экономическое сообщество (Римский договор 1957 года). Первоначально его цель состояла в обеспечении экономической интеграции, включая создание общего рынка и таможенного союза, между Бельгией, Францией, Италией, Люксембургом, Нидерландами и Западной Германией. Для стран, не входящих в сообщество были установлены единые таможенные пошлины. В конце концов, именно ЕЭС превратился в современный Евросоюз, точнее он был в него переименован, когда в 1993 году вступил в силу Маастрихтский договор.

Неудачные попытки объединения

Не все интеграционные инициативы европейцев достигли успеха. В начале 1950-х была предложена идея создания Европейского оборонного сообщества, но реализовать ее не удалось, поскольку французский парламент не ратифицировал соответствующий договор. Это разрушило также планы по созданию Европейского политического сообщества, предполагавшего передачу значительной части национального суверенитета новым наднациональным органам с большими полномочиями в области защиты прав человека, внешней политики, обороны и безопасности.

А не так давно (в начале 2000-х) провалилась и попытка создания единой Конституции ЕС, которая должна была заменить все существовавшие на тот момент учредительные акты. Жители Франции и Нидерландов на референдумах отклонили этот документ. В итоге в 2007 году в Лиссабоне был подписан новый договор, обновивший принципы существования и цели Евросоюза. Именно с тех пор появился пост постоянного председателя Европейского совета, Европарламент получил большую полноту власти, Комиссия Европейских сообществ официально была переименована в Европейскую комиссию.

Страны-основатели и новые члены

Государствами, представители которых подписали Маастрихтский договор, стали Бельгия, Дания, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия и Великобритания. Все они на тот момент членами Европейского экономического сообщества. Однако попасть в их ряды было не так уж просто. Ядром объединения были Франция, Западная Германия, Италия и тремя страны Бенилюкса (они же входили в ЕОУС и Евроатом). Первые попытки расширения были предприняты в 1960-х годах. Заявки на вступление подали Греция, Дания, Ирландия, Соединенное Королевство, Норвегия, Испания. Но присоединиться в качестве ассоциированного члена смогла поначалу только Греция. Против Великобритании активно выступал президент Франции Шарль де Голль, а франкистскую Испанию признали недемократической страной.

В итоге расширение состоялось лишь десятилетие спустя. В 1973 году к ЕЭС присоединились Дания, Ирландия и Великобритания. Норвегия после референдума отказалась от членства в объединении. Греция вступила в его ряды в 1981-м, Испания и Португалия - в 1986-м. В таком составе они и подобрались к заключению Маастрихтского договора, а по сути - созданию ЕС.

Документ установил критерии, которым должны соответствовать страны, желающие вступить в союз: дефицит государственного бюджета - не более 3 процентов ВВП, государственный долг не выше 60 процентов ВВП, инфляция - не выше 1,5 процента по отношению к среднему уровню трех стран ЕС, которые имеют стабильные цены, более двух лет участия в механизмах регулирования валютных курсов, а также поддержание валютного курса в заданном ценовом диапазоне.

После нескольких волн расширения, а также одного выхода из состава ЕС, в его рядах на сегодняшний день 27 государств: Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция и Эстония.