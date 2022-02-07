ФТС на треть превысила прогнозное задание по перечислениям в бюджет

В январе 2022 года таможенные органы перечислили в федеральный бюджет 549,5 млрд рублей. Сумма превысила прогнозное задание на 32% (134,1 млрд рублей), отметили в пресс-службе ФТС.

Доходы от импорта товаров составили 54,5% от общей суммы администрируемых ФТС платежей, что связано с ростом на 22% объемов налогооблагаемого импорта из стран дальнего зарубежья. Сумма платежей, взимаемых при импорте товаров, составила 327,7 млрд рублей, по сравнению с январем 2021 года показатель вырос на 107,2 млрд рублей.

Сумма платежей, взимаемых при экспорте товаров, также увеличилась - до 262 млрд рублей (плюс 142 млрд рублей к показателю января 2021 года). Резкий рост экспортных платежей связан с увеличением доходов от экспорта газа и прочих несырьевых, продовольственных товаров.